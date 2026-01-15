¡ÖÅÔ»Ô¸ø±à¡×ÂçÊ¬¸©¤¬»ÈÍÑÎÁ560Ëü±ßÌ¤Ä§¼ý¤Ç¼Õºá¡¡2023Ç¯ÅÙ¤«¤é9·ï¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤Î¹¹¿·¤â¤»¤º
ÂçÊ¬¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø±à¡ÖÅÔ»Ô¸ø±à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø±àÆâ¤ËÅÅÃì¤ä¿åÆ»´É¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤Î¶È¼Ô¤äÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¸©¤¬»ÈÍÑµö²Ä¤Î¹¹¿·¤ä»ÈÍÑÎÁ¶â¤ÎÄ§¼ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤Ä§¼ý¤Î»ÈÍÑÎÁ¤Ï¤ª¤è¤½560Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÊ¬¸©¤Î²ñ¸«
¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçÊ¬¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤äÂç½§Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ê¤É¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ë4¤«½ê¤ÎÅÔ»Ô¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÅÅÃì¤ä¿åÆ»´É¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¸©¤Îµö²Ä¤ä»ÈÍÑÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸©¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ9¤Ä¤Î°Æ·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÈÍÑµö²Ä¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤Ç54·ï¤Î»ÈÍÑÎÁ¶â¤ÎÌ¤Ä§¼ý¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î³Û¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½560Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÎÂæÄ¢¤Ë¹¹¿·¤äÎÁ¶â¤ÎÄ§¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤¬¤Ê¤¯ºî¶È¤ÎÏ³¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ïº£¸å¡¢µö²Ä¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢Ì¤Ä§¼ý¤Î»ÈÍÑÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
