¡¡ÊÆ¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï14Æü¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥°¥í¥Ã¥¯¡×¤òÍÑ¤¤¡¢Â¾¿Í¤Î²èÁü¤òÌµÃÇ¤ÇÀÅª¤Ê»Ñ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÏª½Ð¤Î¹â¤¤»Ñ¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ»½ÑÅªÂÐºö¡×¤ò¹Ö¤¸¡¢²èÁüÀ¸À®¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¥°¥í¥Ã¥¯¤ÇÅê¹Æ²èÁü¤ò²Ã¹©¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ÀÅª²èÁü¤¬Áý¤¨¡¢±Ñ¹ñ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É³Æ¹ñ¤ÎÅö¶É¤«¤éÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Ï¥°¥í¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î»ÊË¡Ä¹´±¤Ï14Æü¡¢ÀÅª²èÁü³È»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë