¡Ö²£ÉÍ»ÔÄ¹¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤È¿Í»öÉôÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¡Ä»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÇ§¼±¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡×
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¡Ê£µ£³¡Ë¤Î¸ÀÆ°¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¿Í»öÉô¤Îµ×ÊÝÅÄ½ßÉôÄ¹¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæÎ©À¤ÈÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ëÄ´ºº¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÎÍ¶Ã×Ã´ÅöÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯£¶·î¡¢¾õ¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï´ù¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ½ñÎà¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡ÖÍ¶Ã×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚÊ¢¤À¤¾¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢¼°Åµ¤ËË¬¤ì¤¿»ÔµÄ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¥Ç¥Ö¡×¤È¤ä¤æ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â»Ô´´Éô¤é¤ò¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¿¦°÷¤Î»ÔÄ¹¼¼¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤Î¾å»Ê¤Ï»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²´üÌÜ¤Î»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖÇ§¼±¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡£³°¸«¤äÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£