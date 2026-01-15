TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬½»¿Í¤ÎÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤ÎÂÚÇ¼¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤Î¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ­¡Ê60Âå¡Ë¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê60Âå¡Ë¤Î2¿Í¤¬½»¿Í¤ÎÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì»àË´¤·¡¢¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ­¤â½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃË¤Ï¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¿Í
¡ÖÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Çµ¯¤­¾å¤¬¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×

ÃË¤Ï¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÜ·â¼Ô
¡ÖÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×

¼«¾Î¡¦»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£