¡È²ÈÄÂÂÚÇ¼¡ÉÎ©¤ÁÂà¤Ãæ¤Ë2¿Í»É¤¹¡ÄÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ»àË´¡¢¼¹¹Ô´±¤â¤±¤¬¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç½»¿Í¤Î40ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
·Ù»¡´±¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃË¡£
¼«Âð¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ2¿Í¤ò»É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î³ÎÊÝÄ¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÎ©¤ÁÂà¤Í×ÀÁ¤ÇÍè¤¿¼¹¹Ô´±¤¬¼êÂ³¤Ãæ¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉô²°¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¤¿¤áÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¼¹¹Ô´±¤é4¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬±ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤·¤«²ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©¾å¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤È¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¤ÏÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¡£
¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¡£
»ö·ï¸½¾ì¤«¤éÌó600¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÂÀ¤ê¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¿È¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡£°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê·Ù»¡¤Î¿Í¿ô¤Ï¡Ë7¿Í¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»¿Í¤Ï¡Ö¡Ê»ä¤ÎÉô²°¤Ï¡Ë²ÈÄÂ6Ëü2000±ß¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÂ¿Ê¬°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¼¹¹Ô´±¤é¤ò»É¤·¤¿»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½Ò¡§
»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¶â¤â¤Ê¤¤¤·¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£