¡Ø¤ª¤µ¤ë¤Î¥Ù¥ó¡Ù15ÉÃ¤ÎTVCM±ÇÁü¸ø³«¡¡¾åÅÄÎïÆà¡õ¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬¡ÈÀ¼¤À¤±¡É¤ÎÆÃÊÌ»²²Ã
¡¡2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ª¤µ¤ë¤Î¥Ù¥ó¡Ù¡£À¼Í¥¤Î¾åÅÄÎïÆà¤È¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬À¼¤Ç»²²Ã¤·¤¿TVCM±ÇÁü¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡ÙÀ½ºî¤Î¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Ï¥Þ¥À¤È¡¢¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡§¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£¡Ù¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥í¥Ðー¥Ä¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿Ì©¼¼¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー¡£1·î9Æü¤ËËÌÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø³«½é½µËö3Æü´Ö¤ÇÌó1,115Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë¼¡¤°Á´ÊÆ½éÅÐ¾ìNo.2¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¹¤ËÐÊ¤à¹âµéÊÌÁñÃÏ¤Î¼Â²È¤Ë¡¢Í§¿Í¤Èµ¢¾Ê¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ëー¥·ー¡£²ÈÂ²¤È¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸ー¤Î¡È¥Ù¥ó¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤ë¡£¥×ー¥ë¤Ë¥Ñー¥Æ¥£¡¢³Ú¤·¤¤µÙ²Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¸¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Î²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿TVCM±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¡È¤ª¤µ¤ë¤Î¥Ù¥ó¡É¤Î»Ñ¤¬¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡£¤·¤«¤·¡¢±ÇÁü¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥º¥ì»Ï¤á¤ë¡£¶á¤¤¤Ï¤º¤Îµ÷Î¥¡¢ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î´¶¾ð¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¶¸¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡CM±ÇÁü¤ÎÆüËÜ¸ì²»À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù·ª²ÖÍî¥«¥Ê¥òÌò¤ä·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥ì¥¼Ìò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤¿¾åÅÄ¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÎ¾ÌÌ½ÉÑµÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤¿¿ÛË¬Éô¡£¾åÅÄ¤¬¼ç¿Í¸ø¥ëー¥·ーÌò¤ò¡¢¿ÛË¬Éô¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥³ー¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì±é½Ð¤Ï¤³¤ÎTVCM±ÇÁü¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶±¤¨¤ë¥ëー¥·ー¤ÎÆ¬¾å¤ËÀø¤à¥Ù¥ó¤Î»Ñ¤ä¡¢¥Ù¥ó¤Î¼ê¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥ëー¥·ー¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë