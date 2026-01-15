¥Ð¥¹¥±ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎWÇÕÍ½Áª¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×¤¬È¯É½¡ÄÃæ¹ñ¡õ´Ú¹ñ¤È²Æì2Ï¢Àï
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï1·î14Æü¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¡ØFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª¡ÙWindow2¤ÎÂç²ñ³µÍ×¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ç2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ05Ê¬¤«¤éÃæ¹ñÂåÉ½¡Ê27°Ì¡Ë¤È¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ00Ê¬¤«¤é´Ú¹ñÂåÉ½¡Ê56°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢DAZN¤ª¤è¤ÓTVer¤Ë²Ã¤¨¡¢2ÀïÌÜ¤Î´Ú¹ñÀï¤ÏABEMA¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤ÏBSÆü¥Æ¥ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î2Ï¢Àï¤Î»î¹ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î17Æü12»þ00Ê¬¤«¤é¡ØAKATSUKI JAPAN Plus+¡ÙÍÎÁ²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Æ±29Æü18»þ00Ê¬¤«¤é¡ØAKATSUKI JAPAN plus+¡Ù²ñ°÷°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë¤¬³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Window1¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤È¤Î¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ー¤Î2Ï¢Àï¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥°¥ëー¥×B»ÃÄê¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¢¥¸¥¢1°Ì¤Ç48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö²Æì¤Î´ñÀ×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ìö¿Ê¤ò¤ß¤»¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê2Ï¢Àï¤ØÎ×¤à¡£
¢£¥°¥ëー¥×B½ç°ÌÉ½
1°Ì¡¡2¾¡0ÇÔ¡Ê+33¡Ë¡¡ÆüËÜ
2°Ì¡¡2¾¡0ÇÔ¡Ê+18¡Ë¡¡´Ú¹ñ
3°Ì¡¡0¾¡2ÇÔ¡Ê-18¡Ë¡¡Ãæ¹ñ
4°Ì¡¡0¾¡2ÇÔ¡Ê-33¡Ë¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤
WÇÕÍ½Áª¥Ûー¥à¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¡ªÆüËÜÂåÉ½¤Î½éÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü