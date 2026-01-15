Àî¾åÌ¤±Ç»Ò¡Ø²«¿§¤¤²È¡Ù±ÑÌõÈÇ¤¬È¯Çä¤Ø¡¡20¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇËÝÌõ¿Ê¤àÏÃÂêºî
¡¡Àî¾åÌ¤±Ç»Ò¡Ø²«¿§¤¤²È¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¿2023Ç¯2·î20Æü´©¡Ë¤Î±ÑÌõÈÇ¡ØSisters in Yellow Yellow¡Ù¡ÊLaurelTaylor ¡¢Í³ÈøÆ·¶¦Ìõ¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²«¿§¤¤²È¡ÙÃø¼Ô¡¦Àî¾åÌ¤±Ç»Ò
¡¡¡Ø²«¿§¤¤²È¡Ù¤Ï¡¢Âè75²óÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¡Ê¾®Àâ¾Þ¡Ë¤È¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×BOOKÂç¾Þ2023¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤ÇÂè6°Ì¡¢¥¥Î¥Ù¥¹¡ª2024¤Ç¤ÏÂè2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢Ã±¹ÔËÜ¤¬10ËüÉôÄ¶¡£ºòÇ¯11·î¤Ë´©¹Ô¤·¤¿Ê¸¸ËÈÇ¤âÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢¾å²¼´¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ15ËüÉôÄ¶¡¢Îß·×25ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¾å¤ÎÃø½ñ¡Ø²ÆÊª¸ì¡Ù¤Ï40¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç´©¹Ô¤¬¿Ê¤ß¡¢¡Ø¥Ø¥ô¥ó¡Ù¤Î±ÑÌõ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Ö¥Ã¥«ー¹ñºÝ¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÌëÃæ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î±ÑÌõ¤¬Á´ÊÆÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²«¿§¤¤²È¡Ù¤Ø¤Î³¤³°¤«¤é¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´©¹ÔÁ°¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï6¼Ò´Ö¤ÎÂç·¿¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¥¯¥Î¥Ã¥×¥Õ¼Ò¤¬ÈÇ¸¢¤ò¼èÆÀ¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¥Ô¥«¥Éー¥ë¼Ò¡Ë¡£¸½ºß20¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇËÝÌõ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏºòÇ¯12·î¤Ëspiegel magazin¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î½µ´©»ï¤Ç¡¢È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¡Ë¤¬Áª¤Ö2025 Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È10ºý¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤è±ÑÊÆ¤Ç±ÑÌõÈÇ¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£º£¸å¡¢Â¾¸À¸ì¤Ø¤ÎËÝÌõÈÇ¤â´©¹ÔÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë