¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²Î¼ê¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ç¥¦¡Ê¼þÛ¿ÎÑ¡Ë¤¬14Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥é¥à¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£½éÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«ÓÞ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥é¥à¤Ï¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬º®¤¶¤Ã¤ÆÂÐÀï¤·¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¸¢¤Ï¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ú¥¿¥ë¡¦¥¸¥ç¥Ó¥Ã¥ÁÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ç¥Ó¥Ã¥ÁÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥Ö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¤¤Ï¥¸¥ç¥Ó¥Ã¥ÁÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ë°ìÊâ¤âÆ°¤±¤º¡¢ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¤¤Ï»ÄÇ°¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¡¢¥¸¥ç¥Ó¥Ã¥ÁÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¥¸¥§¥¤¤ÏÆ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥ÈÏÆ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
