¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝ Âè4Æü ¥ß¥é ¥¢¥ó¥É¥ìー¥Ð vs ¥Þ¥ä ¥¸¥ç¥¤¥Ì¥È
¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝ
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～2026Ç¯1·î17Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥ß¥é ¥¢¥ó¥É¥ìー¥Ð] 2 - 0 [¥Þ¥ä ¥¸¥ç¥¤¥Ì¥È]
¡¡¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝÂè4Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Âè3¥·ー¥É¤Î¥ß¥é ¥¢¥ó¥É¥ìー¥Ð¤È¥Þ¥ä ¥¸¥ç¥¤¥Ì¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ß¥é ¥¢¥ó¥É¥ìー¥Ð¤¬6-2¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥ß¥é ¥¢¥ó¥É¥ìー¥Ð¤¬6-0¤ÇÀ©¤·¡¢¥ß¥é ¥¢¥ó¥É¥ìー¥Ð¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-15 18:42:07 ¹¹¿·