¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤âÈá·à¡¢¤Ò¤É¤¤ÇÔËÌ¤À¡×¥Þ¥É¥ê¡¼¿·»Ø´ø´±¡¢½é¿Ø¤Ç£²Éô17°Ì¤Ë¡ÈÎò»ËÅªÇÔÀï¡É¤Çè«Á³¡ÖÃ¯¤«¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡Îò»ËÅªÇÔÀï¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡¢£²ÆüÁ°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï£²Éô¤Ç17°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤Ç¾×·â¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢90Ê¬¤ËÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢¿·»Ø´ø´±¤âÍîÃÀ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Øantena3¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤µ¤¨¤âÈá·à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤ÇÔËÌ¤À¡£²¼Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÁê¼ê¤Î¡¢¤³¤ó¤ÊÇÔËÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤·Ã¯¤«¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¡¢Àï¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¸òÂåÁª¼ê¤Î·èÄê¸¢¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬µ¯ÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡42ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËºÍÇ½Ë¤«¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿£±Æü¤Ç»ä¤¬Í×µá¤·¤¿¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ´°Á´¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤·¡¢½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡17Æü¤Î¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ï¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
