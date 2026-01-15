¡Ö²°¾å¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¡¡Ä¹ºê»Ô³êÀÐ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç4³¬¤Î°ì¼¼Á´¾Æ¡¡72ºÐÃËÀ¤¬ÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ä¹ºê»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥ä¥±¥É¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¡Ë
¡Ö¤É¤³¤«¤é¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ï¤«¤é¤º½Ð¤Æ¤¤¿¡×
15Æü¸áÁ°3»þÈ¾º¢¡¢Ä¹ºê»Ô³êÀÐ¤Î6³¬·ú¤Æ¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö²°¾å¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4³¬¤Î°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¤·¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Æ¬¤ä¼ê¤Ë¥ä¥±¥É¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£