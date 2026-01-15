Mrs. GREEN APPLE¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë4DAYS¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¤Î¾ÜºÙÈ¯É½
Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ä¥¢ー¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥åー¥¿¥Ö¥ë～´ÖÁÕÊÔ～¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤ÇÁ´6¸ø±é³«ºÅ
¸µÆü¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ØMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡Ù¤Ç2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ä¥¢ー¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥åー¥¿¥Ö¥ë～´ÖÁÕÊÔ～¡Ù¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç4·î¤È7·î¤Ë·×4Æü´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç5·î¤Ë2Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¤Ï¡¢Íò°ÊÍè2ÁÈÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢7·î¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë2¸ø±é¤È¡¢5·î¤Î¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï2¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º»þÂå¤è¤êÁ°¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹µ¬ÌÏ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢ー¤Î¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ÅÙ³«ºÅ¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à～ÌÃÌÃÊÔ～¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×Ç¯²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬1·î15Æü19»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥åー¥¿¥Ö¥ë～´ÖÁÕÊÔ～¡Ù
04/18¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
04/19¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
05/04¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
05/05¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
07/04¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
07/05¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ölulu.¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥åー¥¿¥Ö¥ë～´ÖÁÕÊÔ～¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com