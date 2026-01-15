º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Âçºå¸ø±éÁ°¤Ë551ÆÚ¤Þ¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¡ª¡Ö¥Ý¥ó¿ÝÇÉ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤é¤·¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÄó°Æ¤¬
¢£ÈÖÁÈ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÂçºå¸½ÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Ûº´µ×´ÖÎ®551¤Î¿©¤ÙÊý¡¿ÈÖÁÈ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò①～②
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÂçºåÌ¾Êª¤Î551Ë©Íé¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¡¢X¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸½ºß¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¥Ä¥¢ー¤ÇÂçºå¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëSnow Man¡£1·î15Æü¤Ë¤ÏÂçºå¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢º´µ×´Ö¤Ï¸ø±éÁ°¤ËÆÚ¤Þ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡Ö551¤Ë¤Ï¥¦¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¡ª¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡Ù¤ÇÀîÅÄÍµÈþ¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡Ù¤Ïº´µ×´Ö¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢²áµî¤ËÂçºåNo.1
ÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢551Ë©Íé¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ó¤Ç551¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÀîÅÄ¡õ¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¥Ý¥ó¿ÝÇÉ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤é¤·¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É°ã¤¦Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£