¡Ú¹â¹»½ÀÆ»¡ÃÃË»ÒÃíÌÜ¹»¡ÛÁÏÉô9Ç¯ µîÇ¯¤Þ¤Ç6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö³«»Ö¹ñºÝ¡×¡Ú¿·³ã¡Û
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤Î½µËö¡¢¹â¹»½ÀÆ»¤Î¸©Í½Áª¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£15Æü¤Ï¡¢ÃË½÷ÃÄÂÎÀï¤ÎÃíÌÜ¹»¡ãÃË»Ò¡ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«»Ö¹ñºÝ¡Û
ÁÏÉô¤«¤é9Ç¯¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Âç²ñ¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø³«»Ö¹ñºÝ¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÀèË¯(¤»¤ó¤Ý¤¦)¤«¤éÂç¾¤Þ¤Ç5¿ÍÂÐ5¿Í¤ÇÁè¤¤¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ÎÂ¿¤¤¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÃË»ÒÃÄÂÎÀï¡£¿·¥Áー¥à·ëÀ®¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿2025Ç¯11·î¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5¿ÍÃæ2¿Í¤¬ÇÔ¤ìÂç¾Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£〝Á´¾¡〟¤ò¤á¤¶¤¹¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ É´°æÍ¥²Â¸ÜÌä
¡Ö(½©¤Ï)Ç¼ÆÀ¤Î¹Ô¤¯·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¡¢¥Ó¥åー¥é ³¤ ¥Ë¥¯¥é¥¹¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ï¢ÇÆ¤ÎÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ ¥Ó¥åー¥é ³¤ ¥Ë¥¯¥é¥¹¼ç¾
¡Ö¤³¤ì(6Ï¢ÇÆ)¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤¿¤é¡¢Á°¤ÎÂå¤Ë¤â¸å¤ÎÂå¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â½ÀÆ»¤ò³Ú¤·¤à°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Âç¹õÃì¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥é¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼À²ÂÁ¤Ç¤¹¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ ÌÚÂ¼À²ÂÁ¼ç¾
¡Öµ»¤ò¼õ¤±¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
2025Ç¯¡¢1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ðー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Í¥¾¡¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¤¢¤²¤¿〝¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹〟¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢±¦¤Ò¤¶¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¡¢2025Ç¯²Æ¤ËÈ¾·îÈÄ¤ò¼ê½Ñ¡£½©¤Î¸©Âç²ñ¤ò·ç¾ì¤·¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯12·î¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ ÌÚÂ¼À²ÂÁ¼ç¾
¡ÖÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÄï¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÍÛ¤µ¤ó¤âÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£
¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ－
¢£ÌÚÂ¼¼ç¾¤ÎÄï¡¦ÍÛ¤µ¤ó(Ãæ³Ø3Ç¯)
¡Ö¶¯¤¤¤Ç¤¹¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¿Í¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë·»¤Ç¤¹¡£¡×
¢£³«»Ö¹ñºÝ ÌÚÂ¼À²ÂÁ¼ç¾
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ(¾¡Íø¤ò)¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬É¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÃÄÂÎ¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
Âç²ñ¤Ï¡¢º£½µËö17Æü(ÅÚ)¤ËÃË½÷ÃÄÂÎÀï¡¢18Æü(Æü)¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤¬¿·³ã»Ô¤ÎÄ»²°ÌîÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«»Ö¹ñºÝ¡Û
ÁÏÉô¤«¤é9Ç¯¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Âç²ñ¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø³«»Ö¹ñºÝ¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÀèË¯(¤»¤ó¤Ý¤¦)¤«¤éÂç¾¤Þ¤Ç5¿ÍÂÐ5¿Í¤ÇÁè¤¤¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ÎÂ¿¤¤¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÃË»ÒÃÄÂÎÀï¡£¿·¥Áー¥à·ëÀ®¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿2025Ç¯11·î¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5¿ÍÃæ2¿Í¤¬ÇÔ¤ìÂç¾Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£〝Á´¾¡〟¤ò¤á¤¶¤¹¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ É´°æÍ¥²Â¸ÜÌä
¡Ö(½©¤Ï)Ç¼ÆÀ¤Î¹Ô¤¯·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¡¢¥Ó¥åー¥é ³¤ ¥Ë¥¯¥é¥¹¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ï¢ÇÆ¤ÎÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ ¥Ó¥åー¥é ³¤ ¥Ë¥¯¥é¥¹¼ç¾
¡Ö¤³¤ì(6Ï¢ÇÆ)¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤¿¤é¡¢Á°¤ÎÂå¤Ë¤â¸å¤ÎÂå¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â½ÀÆ»¤ò³Ú¤·¤à°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Âç¹õÃì¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥é¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼À²ÂÁ¤Ç¤¹¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ ÌÚÂ¼À²ÂÁ¼ç¾
¡Öµ»¤ò¼õ¤±¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
2025Ç¯¡¢1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ðー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Í¥¾¡¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¤¢¤²¤¿〝¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹〟¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢±¦¤Ò¤¶¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¡¢2025Ç¯²Æ¤ËÈ¾·îÈÄ¤ò¼ê½Ñ¡£½©¤Î¸©Âç²ñ¤ò·ç¾ì¤·¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯12·î¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«»Ö¹ñºÝ ÌÚÂ¼À²ÂÁ¼ç¾
¡ÖÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÄï¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÍÛ¤µ¤ó¤âÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£
¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ－
¢£ÌÚÂ¼¼ç¾¤ÎÄï¡¦ÍÛ¤µ¤ó(Ãæ³Ø3Ç¯)
¡Ö¶¯¤¤¤Ç¤¹¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¿Í¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë·»¤Ç¤¹¡£¡×
¢£³«»Ö¹ñºÝ ÌÚÂ¼À²ÂÁ¼ç¾
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ(¾¡Íø¤ò)¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬É¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÃÄÂÎ¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
Âç²ñ¤Ï¡¢º£½µËö17Æü(ÅÚ)¤ËÃË½÷ÃÄÂÎÀï¡¢18Æü(Æü)¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤¬¿·³ã»Ô¤ÎÄ»²°ÌîÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£