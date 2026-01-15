³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡+2¦Ò¤ò»Ù»ýÀþ¤È¤·¤¿²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ140±ß°Â¤Î5Ëü4200±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü4000±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü4080±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤éÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3750±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤±¤¿°ÂÃÍ¡Ê5Ëü3680±ß¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Á°¾ìÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï5Ëü3800±ß～5Ëü4000±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¾å¸Â¤ò¾åÈ´¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¡¢5Ëü4210±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤Æ½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬ºòÍ¼¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´ØÅö¶É¤¬¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤ÎAIÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢Æþ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬¼å´Þ¤ó¤À¤³¤È¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë5Ëü3750±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü3830±ß¡Ë¿å½à¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£+3¦Ò¡Ê5Ëü5210±ß¡Ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¤Ï¶¯¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÀ¯ºö´üÂÔ¤«¤é¥í¥ó¥°¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¥çー¥È¤Ë·¹¤±¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çä¤ê¤¬°ì½ä¤·¤¿¸å¤Ï¡¢5Ëü4000±ß½è¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë ¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯10～12·î´ü·è»»¤¬¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÈÕ¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤è¤¦¡£¥×¥é¥¹ºîÍÑ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤Ø¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç+2¦Ò¤Ï5Ëü4240±ß¡¢+3¦Ò¤¬5Ëü5750±ß¤ËÀÚ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£+2¦Ò¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¡¢¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.76ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.78ÇÜ¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢°ì»þ14.66ÇÜ¤È-1¦Ò¡Ê14.68ÇÜ¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¤â¤È¤Ç¤Ï-1¦Ò¿å½à¤Ç²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤ä¤äNT¥í¥ó¥°¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÜÆü¤ÏTOPIX·¿¤Ø¤Î»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢NT¥·¥çー¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÁÀ¤¤¤Ë¸þ¤«¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê3·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü6755Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü4170Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬5635Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2471Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬2425Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2130Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1722Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1422Ëç¡¢»°É©UFJ¾Ú·ô¤¬1416Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬1226Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü5511Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü2473Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1Ëü2864Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬8449Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4893Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2668Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬2100Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1743Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1148Ëç¡¢UBS¾Ú·ô¤¬1086Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
