Æü·Ð225ÀèÊª¡§15Æü19»þ¡á120±ß¹â¡¢5Ëü4320±ß
¡¡15Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ120±ß¹â¤Î5Ëü4320±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü4110.5±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï209.50±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2562Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3677¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï8.02¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54320¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡¡¡2562
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54325¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡ 47822
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3677¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡4838
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 33125¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡¡¡ 286
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 724¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 365
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3677¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï8.02¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54320¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡¡¡2562
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54325¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡ 47822
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3677¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡4838
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 33125¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡¡¡ 286
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 724¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 365
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹