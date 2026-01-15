¡ÚÆÃ½¸¡Û°Û¾ï»öÂÖ¡ª¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸¸¤Îµû¤ËŽ¥Ž¥Ž¥µÏ¿Åª¤Ê¡Ö¥µ¥±ÉÔµù¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡Ú¿·³ã¡Û
¥µ¥±¤ÎµÏ¿Åª¤Ê¡ØÉÔµù¡Ù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å»Ô¤Î»°ÌÌÀî¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Îµù³ÍÎÌ¤¬ÎãÇ¯¤Î10Ê¬¤Î1¤Þ¤Ç·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥±¤¬¸¸¤Îµû¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔµù¤ÎÇØ·Ê¤È´Ø·¸¼Ô¤Î¶ìÇº¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤ä¤ªÀµ·î¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ø¥µ¥±¡Ù¡£¤·¤«¤·¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»ÔËÜÄ®¤Î³¤»ºÊªÅ¹¡Ø¤Ë¤¤¤¬¤¿ÀÐ»³¡Ù¡£
¸®Àè¤Ë¥µ¥±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬－
¢£¤Ë¤¤¤¬¤¿ÀÐ»³ ÀÐ»³¹¬¼¡¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤éÊÕ¤Ï¾®¤µ¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤ËÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤È¤¯¤Ëº£Ç¯¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤Ë¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤«¤½¸¤á¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡×
ÎãÇ¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ200～300ËÜ¤Î¥µ¥±¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤è¤¦¤ä¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï150ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤Ë¤¤¤¬¤¿ÀÐ»³ ÀÐ»³¹¬¼¡¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»þ´ü(Ç¯ËöÇ¯»Ï)¤ÏµÕ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Æ¤â¡¢1Ç¯¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Ï¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥±¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÌ£¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡×
Á´¹ñÅª¤ËÂ³¤¯¡Ø¥µ¥±¤ÎÉÔµù¡Ù¡£
¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡Ö¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î±è´ß¤ä²ÏÀî¤Ç³Í¤é¤ì¤¿¿ô¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¡£ÎãÇ¯¤Î8Ê¬¤Î1¶á¤¯¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤é¥µ¥±µù¤¬À¹¤ó¤ÊÂ¼¾å»Ô¤Î»°ÌÌÀî¡£
ÁÌ¾å¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥±¤ò¥¦¥é¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤È¤ë¡Ø°ì³çºÎÊáµù¡Ù¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢12·î¤Ë¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¢£»°ÌÌÀîºú»ºµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç Ê¿ÅÄÌÐ¿ÉûÁÈ¹çÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï6ËÜ¡£¡×
»°ÌÌÀî¤Ç¤Ï2017Ç¯¤Ë5ËüÉ¤¶á¤¯¤Îµù³ÍÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤Ï1ËüÉ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢1·î10Æü¤Þ¤Ç¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥µ¥±¤Ï¤ï¤º¤«1178É¤¡£¤¤¤Þ¤ä1É¤¤â¤È¤ì¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Ë1000É¤°Ê¾å¤¬¤È¤ìÂçµù¤ËÊ¨¤¤¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¢£»°ÌÌÀîºú»ºµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç Ê¿ÅÄÌÐ¿ÉûÁÈ¹çÄ¹
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ôー¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ï¤ê²¿¤«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤È¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¹4É¤¤È¥á¥¹2É¤¡£µù¶ÈÁÈ¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÁÄâ¡ØÇ½ÅÐ¿·(¤Î¤È¤·¤ó)¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤¬Çã¤¤ÉÕ¤±¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿· »³³À¿¼ÒÄ¹
¡ÖÎãÇ¯¤À¤Ã¤¿¤é¸¥Î©¤Ë¥µ¥±¤ÎÎÁÍý¤òÆþ¤ì¤Æ¤â²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ç¤·¤«(¤È¤ì¤¿Æü¤·¤«)ºî¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡×
¥µ¥±¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼Ö¤Ç7Ê¬¤Û¤É¤ÎÎÁÄâ¤Ø¡£Á¯ÅÙ¤¬¤¤¤¤¥µ¥±¤Ç¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿· »³³À¿¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤ì·ë¹½ÎÉ¤¤¡£É½ÌÌ¤Î¥¦¥í¥³¤Î¾õÂÖ°Ê¾å¤ËÃæ¿È¤¬ÎÉ¤¤¥µ¥±¡£¡×
¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥µ¥±¤ò¿å¡¦¥ß¥½¡¦±ö¤Ç¼Ñ¤ë¶¿ÅÚÎÁÍý¡ØÀî¼Ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£Ç½ÅÐ¿· »³³À¿¼ÒÄ¹
¡Ö±ö¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤È¡£¡×
Ì£ÉÕ¤±¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¿¤á¡¢¿·Á¯¤µ¤¬Ì¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤«¤é30Ê¬°ÊÆâ¤ËÆé¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢µù»Õ¤¬Àî¤Ç¤È¤ì¤¿¥µ¥±¤ò¤¹¤°¤Ë¼Ñ¤¿¤³¤È¤«¤é¡ØÀî¼Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÂ¡¤â½¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¥µ¥±¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤ì¤¿¤Æ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÂ¼¾å¤À¤«¤é¤³¤½°é¤Þ¤ì¤¿〝Åß¤ÎÌ£³Ð〟¡£¥µ¥±¤ÎÉÔµù¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿©Ê¸²½¤â´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÄâÇ½ÅÐ¿·¤â¡¢¥µ¥±¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿· »³³À¿¼ÒÄ¹
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¸©³°¤«¤éÍè¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¼¾å¤Î¥µ¥±¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ºÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ËèÄ«¡¢µù¶¨¤ä»Ô¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¿»³³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê1.5～3ÇÜ¤Ë¤â¹âÆ¤·¤¿²Á³Ê¤ËÆ¬¤ò¤¤¤¿¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
