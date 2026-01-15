¡ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡É ËÜ¼Ò¤¬Åìµþ¤Î´ë¶È¡Ö°Ë²¦Åç¤Ç¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÆâÄê¼°¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô°Ë²¦Åç¤Î¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥¡×¤ÇÆâÄê¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢
2024Ç¯¤«¤é¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÆâÄê¼°¤ò¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï4·î¤ËÆþ¼ÒÍ½Äê¤Î118¿Í¤¬»²²Ã¡£
¼°¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆâÄê¼Ô¤¿¤Á¤¬°Ë²¦Åç¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥× ²ÃÆ£ ¹¨ÌÀ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡Ë
¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥¼«ÂÎ¤¬ ¡È¥ê¥¾ー¥È¡É ¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÆâÄê¼Ô¤Ë»ö¶È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¡×
º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥¤Ø¤ÎÇÛÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥ÇÛÂ° °ËÆ£ º»Ìë¹á¤µ¤ó¡Ë
¡Ö4·î¤«¤é¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸¤¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÈÂ¿ÍÍÀ¡É ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÆâÄê¼Ô¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ò³°¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£