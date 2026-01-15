Ãæ¹ñ¿·¼ÖÈÎÇä¡¢26Ç¯¤Ï1¡óÁý¤Î3475ËüÂæ¤È¤ÎÍ½ÁÛ¡½Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂè°ìºâ·Ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢2026Ç¯¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯Èæ1¡óÁý¤Î3475ËüÂæ¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¾èÍÑ¼Ö¤ÏÆ±0¡¥5¡óÁý¤Î3025ËüÂæ¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤ÏÆ±4¡¥7¡óÁý¤Î450ËüÂæ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤ä¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHEV¡Ë¤Ê¤É¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤ÏÆ±15¡¥2¡óÁý¤Î1900ËüÂæ¡¢Í¢½Ð¤ÏÆ±4¡¥3¡óÁý¤Î740ËüÂæ¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤ÎÄÄ»Î²Ú¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥·¡¼¥Û¥¢¡ËÉûÈë½ñÄ¹¤Ï¡¢26Ç¯¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ú¤Â³¤¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿±¿¹Ô¤òÊÝ¤Ä¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
25Ç¯¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÆ±9¡¥4¡óÁý¤Î3440ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤ÏÆ±9¡¥2¡óÁý¤Î3010Ëü3000Âæ¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤ÏÆ±10¡¥9¡óÁý¤Î429Ëü6000Âæ¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤ÏÆ±28¡¥2¡óÁý¤Î1649ËüÂæ¡¢Í¢½Ð¤ÏÆ±21¡¥1¡óÁý¤Î709Ëü8000Âæ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë