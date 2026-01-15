Ê¡Åç2¹æµ¡¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó»î±¿Å¾¸ø³«¡¡¸¶È¯¥×¡¼¥ëÇ³ÎÁÈÂ½ÐÍÑ
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï15Æü¡¢Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯2¹æµ¡¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¥×¡¼¥ë¤Ë»Ä¤ëÇ³ÎÁ615ÂÎ¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸¶»ÒÏ§·ú²°¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëºî¶ÈÂæ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î»î±¿Å¾¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤ËÃå¼ê¤·¡¢28Ç¯ÅÙ¤´¤í¤ËÉßÃÏÆâ¤Î¶¦ÍÑ¥×¡¼¥ë¤Ë°Ü¤¹·×²è¡£
¡¡¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÄ¹¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µÌó230¥È¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ä¤ê¾å¤²¤¿Ç³ÎÁ¤òÍ¢Á÷ÍÆ´ï¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ëºî¶È¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¡¢º¸±¦¤ØÀû²ó¤¹¤ëÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¡¼¥ë¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤´¤ß¤äÂÏÀÑÊª¤ÎÅ±µî¡¢Í¢Á÷ÍÆ´ï¤ò¥×¡¼¥ëÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¹æµ¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¶¯¤¤Êü¼ÍÀþ¤ò½Ð¤¹»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ587ÂÎ¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤ÎÇ³ÎÁ28ÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£