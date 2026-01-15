¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤â¤¦ÄÀ¤á¤Ê¤¤¡Ä¡ªU-NEXT Pirates¡¢³¤Äì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤Ï¤Ç¤¤ë¤« ÃçÎÓ·½¤¬ÀèÈ¯¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àU-NEXT Pirates¡£¢¥534.9¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤«¤é500¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÈ¯¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤ë¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛU-NEXT Pirates¡¢³¤Äì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡º£¤ä¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿U-NEXT Pirates¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¤·¤¤¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤¦¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¶ìÀï¤Ö¤ê¤Ç¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥·¡¼¥º¥ó¤â3Ê¬¤Î2¤¬¾Ã²½¤·¡¢¤â¤¦¡ÖÀè¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÃçÎÓ¤ÏÂè1»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Åê¤Ç¸Ä¿ÍÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú1·î15ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í25°Ì¡¡¢¥52.7
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í12°Ì¡¡¡Ü113.4
½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í31°Ì¡¡¢¥169.8
U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í37°Ì¡¡¢¥272.8
¡Ú1·î13Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü704.7¡Ê76/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®俱³ÚÉô¡¡¡Ü617.8¡Ê76/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü220.4¡Ê78/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥19.0¡Ê76/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥25.8¡Ê76/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥48.3¡Ê76/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥95.1¡Ê78/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥396.2¡Ê76/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥423.6¡Ê76/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥534.9¡Ê80/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë