¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢½°±¡Áª¤ò¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÆüÄø¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÍ¿ÅÞ´´Éô¤¬15Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö2·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅê³«É¼¡×¤ò´Þ¤á2°Æ¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯¸¢¤Ï2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤ÎÃÙ¤ì¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤è¤êÁá¤¤ÆüÄø¤Ë¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡1·î23Æü½°±¡²ò»¶¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î¾ì¹ç¡¢²ò»¶ÍâÆü¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤ÇÀï¸åºÇÃ»¡£Í¿ÌîÅÞ¤Ï2·î8ÆüÅê³«É¼¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸øÌóºöÄê¤ä¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Îºî¶È¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2·î8¡Á10Æü¤Ë¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÉÐÍèÆü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï2·î15Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤êÀÜ¶ø¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê³«É¼Æü¤Þ¤Çµç¶þ¤ÊÆüÄø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬Î¾¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÁª´É¤Î½àÈ÷¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£