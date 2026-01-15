µÞ¾å¾ºÃæ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º Æü¤Þ¤¿¤®3Ï¢¾¡¤Ï¡©¿´Í¥¤·¤¥Þ¥Þ¿ý»Î¡¦Àõ¸«¿¿µª¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï13Æü¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌá¤·¤¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡£º£Ìë¤Ï¿´Í¥¤·¤¥Þ¥Þ¿ý»Î¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ç¡¢Æü¤Þ¤¿¤®¤Î3Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¢Æü¤Þ¤¿¤®¤Î3Ï¢¾¡¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡10¥Á¡¼¥àÃæ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥×¥é¥¹¤¬3¥Á¡¼¥à¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ÎÉÕ¶á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤É¤³¤ËÄê¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢6°Ì¤ÎÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Ï¢¥48.3¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤Ð¢¥100Á°¸å¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú1·î15ÆüÂè1»î¹ç¡Û
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í18°Ì¡¡¡Ü16.5
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í4°Ì¡¡¡Ü222.3
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Ü161.7
TEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í22°Ì¡¡¢¥37.5
¡Ú1·î13Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü704.7¡Ê76/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®俱³ÚÉô¡¡¡Ü617.8¡Ê76/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü220.4¡Ê78/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥19.0¡Ê76/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥25.8¡Ê76/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥48.3¡Ê76/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥95.1¡Ê78/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥396.2¡Ê76/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥423.6¡Ê76/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥534.9¡Ê80/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë