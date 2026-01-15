¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¿·¤¿¤Ê¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÇÊÆ·³¤¬»ÈÍÑ¤·ÆÀ¤ëÊ¼´ï¤È¤Ï
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÏºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀßÇú·â¤ò¡¢»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê·³»öÅªÀ®¸ù¤Î°ì¤Ä¤È·öÅÁ¡Ê¤±¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ÏÊÆ¶õ·³¤ÎB2Çú·âµ¡¤¬À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÇúÃÆ14È¯¤òÅê²¼¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß2¥«½ê¤ò¹¶·â¡£ÊÆ·³Â¦¤Îµ¾À·¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¹Ò¶õµ¡¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤ËºÝ¤·¡¢¿ô½½µ¡¤ÎÀïÆ®µ¡¤È¶õÃæµëÌýµ¡¡¢»Ù±çÍÑ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬Ç¤Ì³¤Î¿ë¹Ô¤ò½õ¤±¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤òºÆÅÙ¹¶·â¤¹¤ë¤È¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¿ô½½Ëü¿Í¤Î¥¤¥é¥ó¤Î°ìÈÌ¹ñÌ±¤È¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£Èà¤é¤Ï³¹Ï©¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢¶¯¸¢À¯¼£¤òÉß¤¯¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©Â¦¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¼è¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿°ìÅÙ¸Â¤ê¤ÎÇú·â¤ò¤Ê¤¾¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤ÎÇú·â¤Ç¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß£³¥«½ê¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¡¢¤¦¤Á2¥«½ê¤ÇÂç·¿´ÓÄÌÇúÃÆ¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¹³µÄ¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¶·â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï»ÊÎáÉô¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉ¸Åª¤Ë½¸Ãæ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿É¸Åª¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÀº±Ô¡Ö¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¡ÊIRGC¡Ë¡×¡¢Æ±»±²¼¤ÎÌ±Ê¼ÁÈ¿¥¡Ö¥Ð¥·¥¸¡×¡¢¤½¤·¤Æ·Ù´±Ââ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¿¥¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ®·ì¤ÎÃÆ°µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Î»ÊÎáÉô¤Ï¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ¤ÎÆâÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»ÔÌ±¤ò»¦³²¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÔÌ±¤Î»¦³²¤Ç¹¶·â¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹çÊÆ¹ñ¤ÎÌÜÅª¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤º¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯¸¢¤ËÀëÅÁÀï¤Î¾¡Íø¤È°ìÄê¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±²þ³×¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëºÆÅÙ¤ÎÇú·â¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤»ÔÌ±¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Ï°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÂàÌò³¤·³Âçº´¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤¬¡Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Èó¾ï¤ÊÀºÌ©¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£IRGC°Ê³°¤Îµ¾À·¼Ô¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤Ê¤ë¹¶·â¤â»ÔÌ±¤Ë´í³²¤¬µÚ¤Ù¤Ð¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨ÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡×È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ò±ó¤¶¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ï¡¢À¯¸¢¤Ø¤ÎÁþ°¤Î¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÌ±¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÍÞ°µ¤È»ÙÇÛ¤ò¿Þ¤ëÃ±¤Ê¤ë³°¹ñÀªÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢²òÊü¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÊú¤«¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£²¿¤¬É¸Åª¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«
¹ë¥°¥ê¥Õ¥£¥¹Âç³Ø¥¢¥¸¥¢¸¦µæ½ê¤ÎµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ì¥¤¥È¥ó»á¤â¡¢Ì±´Ö¿Í¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤·üÇ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÉ¸Åª¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤¹¡£
¤Þ¤º¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³Éô¤ÏÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÖÀÜÅª¤Ê¹¶·â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢¥ì¥¤¥È¥ó»á¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëºòÇ¯¤Î¹¶·â¤Ç·³µÚ¤Ó³Ë²Ê³Ø¼Ô¤Î¾åµé¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¶µ·±¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤â¤³¤Î¸«Êý¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î»ØÆ³¼Ô¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÊ¬»¶¤·¡¢±£¤¹É¬Í×À¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£´û¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë²æ¤¬¹ñ¤ÏÉ¸Åª¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡×¡Ê¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÎÀ©Â¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥È¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö·³»öÅª¤Ê²ÁÃÍ¤³¤½¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¹³µÄ¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥¤¥é¥ó»ØÆ³¼Ô¤ÎºâÉÛ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤â²ÄÇ½¤À¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ØÆ³Éô¤ÈIRGC¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÄÍø»ö¶È¤ò¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¡£Èà¤é¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºâÀ¯Åª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÆÃÄê¤Î»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¥ì¥¤¥È¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤ÏÂ¿¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Î¿ä·×¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î3Ê¬¤Î1¡Á2¤ÏIRGC¤Î´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
IRGC¤¬·È¤ï¤ë»ö¶È¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÌÜ¤òÄÌ¤»¤Ð¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¼åÅÀ¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥ì¥¤¥È¥ó»á¤Ï¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡¢IRGC¤È¥¤¥é¥ó¤Î¾å°Ì»ØÆ³ÁØ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÁÀ¤¤¤ÏIRGC¤Î¾åÁØÉô¤È°ìÈÌÊ¼»Î¤ËÂÐ¤·¡¢·üÇ°¤òÊú¤«¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ÎÊý¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤è¤¦»Å¸þ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡ÖIRGC¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ¼«ÌÇ¤ËÁö¤ë¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×»ÈÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊ¼´ï¤Ï
ºò²Æ¤Î³Ë»ÜÀß¹¶·â¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤ÏB2Çú·âµ¡¤À¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ¸Åª¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëº£²ó¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÂ¾¤Î·³»ö¥¢¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬Å¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÀìÌç²È¤é¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡Ö³ÆÃÏ¤ÎIRGC»ÊÎáÉô¤ä´ðÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ê¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ë½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹âÅÙ¤ËÀºÌ©¤Ê¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¤¥é¥óËÜÅÚ¤«¤é½½Ê¬¤ËÎ¥¤ì¤¿²¹ç¤ÎÀø¿å´Ï¤ä¿å¾å´Ï¤«¤éÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ·³Â¦¤Ë»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÊÌ¤Î½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏÅý¹ç¶õÂÐÃÏ¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊJASSM¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Ìó454¥¥í¤Î´ÓÄÌÃÆÆ¬¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ÍÄø¤ÏºÇÂç1000¥¥í¡£JASSM¤â¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥óËÜÅÚ¤«¤é½½Ê¬¤ËÎ¥¤ì¤¿¶õ·³µ¡¤«¤éÈ¯¼Í²ÄÇ½¤À¡£³ºÅö¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤ÏF15¡¢F16¡¢F35¤ÎÀïÆ®µ¡¡¢B1¡¢B2¡¢B52¤ÎÇú·âµ¡¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢³¤·³µ¡¤Ç¤âF/A18ÀïÆ®µ¡¤«¤éÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÍ¿Íµ¡¤¬Ã»µ÷Î¥Ê¼´ï¤â¤·¤¯¤Ï¼«Í³Íî²¼ÇúÃÆ¤òÅê²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤Ï¾®¤µ¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤À¡×¡Ê¥ì¥¤¥È¥ó»á¡Ë
ÄÌ¾ïÊÆ·³¤ÏÃæÅì¤Ë¶õÊì¤òÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¶õÊì¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡×¤Ç¤â¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ï¿ôÀé¥¥íÎ¥¤ì¤¿Æî¥·¥Ê³¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÏÁ¥¤Î°ì·²¤òÈ¼¤¦¶õÊì¤òÅ¸³«¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¡µë¤äºîÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£ºò½©¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÂ¿¿ô¤Î´ÏÁ¥¤È¹Ò¶õµ¡¡¢Ê¼»Î¿ôÀé¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¶õÊìÂÇ·â·²¤ò¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¡£ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î»ØÆ³ÁØ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤Ï´û¤ËÆ±ÃÏ°è¤«¤é¤Îµ¢´Ô¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÎÂ¨»þ¤ÎºîÀï¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Ï¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢Â¨ºÂ¤Ë¶õÇú¤ò¹Ô¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ´ßÃÏ°è¤Î´ðÃÏ¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â±ó¤¤ÃÏÅÀ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºò²Æ¤ÎÇú·â¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿B2¤Ï¡¢ÊÆ¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Î´ðÃÏ¤«¤é¥¤¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¶õÃæµëÌý¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈô¹Ô¤·¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿ÊÆ¶õ·³¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶õÃæµëÌý¤¬²ÄÇ½¤Êµ¡ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÌç²È¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õÃæµëÌýµ¡¤ÎÆ°¸þ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¼è¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹ÔÆ°¤Î°ì¤Ä¤ÎÃû¸õ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤ì¤ÏB1¤äF15¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¤¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¹¶·â¤òÃ´¤¦µ¡ÂÎ¤¬¤è¤ê¥¤¥é¥ó¤Ë¶á¤¤ÃÏÅÀ¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¡£·³»ö¤Î¡Ö·à¾ì¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬º£²ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤òÁª¤ó¤Ç¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ö·àÅª¡×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥È¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï·à¾ì¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
²Ã¤¨¤ÆºîÀï¼«ÂÎ¤Ï¿×Â®¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÇ¯¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÅÙ¸Â¤ê¤ÎÇú·â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥È¥ó»á¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¯¸¢¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¤ÎµÞ½±¤ò¹¥¤à¡£ÊÆ·³¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡×
¥ì¥¤¥È¥ó»á¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ´ß¤ÎÀÐÌý»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¤âÍÆ°×¤«¤ÄºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊÉ¸Åª¤À¡×
¡Ö¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤¬¼õ¤±¤ë·ÐºÑÌÌ¤ÎÂÇ·â¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂçÎÌ¤Î±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë¸÷·Ê¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë·àÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊóÆ»¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê¥ì¥¤¥È¥ó»á¡Ë
ËÜ¹Æ¤ÏCNN¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥É¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤Ç¤¹¡£