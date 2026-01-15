²áÌ©ÆüÄø¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¡Ä¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡ÈÎÏ¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¡ÉºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²¤½£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¸ø³«¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡WWE½÷»ÒÉôÌç¤Ç¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅþÃå¡£2026Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤ò»î¹ç½Ð¾ì¤ËÈñ¤ä¤¹¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«ÎÏ¶¯¤¯Èþ¤·¤¤ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¡ÈÎÏ¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¡ÉºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡¢¸½ºß¥É¥¤¥Ä¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ø¤ÎWWE²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥¿¥Ã¥°´ÙÍîÄ¾¸å¤Ë¡É°ÇÍî¤Á¡É¤â±½¤µ¤ì¤¿¥«¥¤¥ê¤À¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¡¢¸å¤í»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È±ð¤ä¤«¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢´û¤ËTV¥Þ¥Ã¥Á¤È¥Ï¥¦¥¹¥·¥ç¡¼¤ò´Þ¤á6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥Õ¥ë²ÔÆ¯¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë´ÙÍî¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï´°Á´¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¡ÖÂç¹¥¤¤À¡£¥«¥¤¥ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ä¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î±óÀ¬¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£³¤Â±²¦½÷¤ÎÎ¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£2026Ç¯¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÈôÌö¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Î²á¹ó¤µ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤ò´ó¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤«¤Ã¤±¤§¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¥«¥¤¥ê¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ä´üÂÔ¡¢Ï«¤¤¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¡¢3¥Á¡¼¥àÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î½÷»Ò¥¿¥Ã¥°3WayÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¾ì³°¤Î4¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌÜ¤«¤²¤Æ¹â³ÑÅÙ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥»¥¤¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ü¡¼¡×¤òÍá¤Ó¤»¥¹¥¦¥£¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤Î¡Ö¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¥ó¡×¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤êÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ì¤¿Àª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤Î¡ÖRHIYO¡×¥³¥ó¥Ó¤È¤Î¹³Áè¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Î¥«¥¤¥ê¤À¤¬¡¢½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
