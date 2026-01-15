¡ØÊó¥¹¥Æ¡Ùµ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÌó40Ê¬ÄÉÅé¡ÄÄÌ¾ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ë°µ½Ì¤ÇÌä¤ï¤ì¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¤¢¤êÊý
¡¡1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬13Æü¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Æ±ÆüÌë¤Î¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö40Ê¬¤â¤ÎÂçÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢À¯¼£²È¤ò±Ô¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬VTR¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÏÊÕµ¹»Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤¬¡ØËÜÅö¤Ë¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÄÌ¾ï¤ÎÊüÁ÷¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢°ìÈÌ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«10Ê¬¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬Æ³Æþ¤·¤¿Î©ÂÎCG¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¾Ò²ð¡£Âç¤Î¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡¢1989Ç¯¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Ë¡Ø¤â¤·µð¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤éË·¼ç¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ëµð¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ´Ý´¢¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤â±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ÏÀäÂç¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ô¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Õ¡ÔÆÃÈÖ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤¤¡©¡Õ¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë1·î23Æü¾¤½¸¤Î¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°µÄ²ò»¶¤È¤¤¤¦ÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¤³¤ÎÏÃÂê¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼Ü¤¬Ã»¤¤°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÄÉÅéÂçÆÃ½¸¤òÍ¥Àè¤·¤¿ÈÖÁÈºî¤ê¤Ëµ¿Ìä¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¤Î»ØÅ¦¤É¤ª¤ê¡¢ÊÌÏÈ¤ÇÆÃÈÖ¤òºî¤ë¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î¡ØÊó¥¹¥Æ¡Ù¤ÎÄÉÅéÂçÆÃ½¸¤Ï¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£