µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙºÆÉ¾²Á¤Î±¢¤Ç ¡ÈÉé¤Î°ä»º¡É ¤â¡ÄÉ÷É¾Èï³²À¸¤ó¤À¡Ö½êÂô¥À¥¤¥ª¥¥·¥óÌäÂê¡×»×¤¤½Ð¤¹À¼
¡¡1·î13Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡¢1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¡ÈÃæ³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿Í·Á¤äÌÏ·¿¤Ê¤É¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤ÎÉ÷É¾Èï³²¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢1999Ç¯¤ËÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡Ö½êÂô¥À¥¤¥ª¥¥·¥óÌäÂê¡×¤À¡£
¡ÖÆ±Ç¯2·î1Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ø±øÀ÷ÃÏ¤Î¶ìÇº ÇÀºîÊª¤Ï°ÂÁ´¤«?¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ê¤É¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤â¤ÎÌîºÚ¤«¤é1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê3.8¥Ô¥³¥°¥é¥à¤È¤¤¤¦¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î1000ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹âÇ»ÅÙ¤Î¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´ºº¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÂ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¤Ï¤â¤Î¤¬Ç³¤¨¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÌÔÆÇ¤ÎÊª¼Á¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î¾ÆµÑ¾ì¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï½êÂô»º¤ÎÌîºÚ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ºë¶Ì¸©»º¤ÎÌîºÚ¤Þ¤ÇÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤â¡Ôµ×ÊÆ¹¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï99Ç¯¤Î¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¸íÊóÆ»¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î¼Â²È¤â´Þ¤á¤Æºë¶ÌÃæÀ¾Éô¤ÏÍÕÊªÌîºÚ¤Ç¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¶¹»³ÃãÇÀ²È¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Â»³²¤òÈï¤Ã¤¿¡Õ¡Ôµ×ÊÆ¹¨¤Ã¤Æ¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ö»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿JA½êÂô¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÌîºÚ¤Î¥À¥¤¥ª¥¥·¥óÇ»ÅÙ¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÄã¤¤¤È°ÂÁ´Àë¸À¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëºë¶Ì¸©¤¬¡¢ÊóÆ»¤ÇºÇ¹âÃÍ¤Î¥À¥¤¥ª¥¥·¥óÇ»ÅÙ¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀùÃã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¥Áç¤·¤¿ÀùÃã¤Ï·Ú¤¤¤¿¤á¡¢¿ô»ú¾å¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¤¬Â¿¤¯¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤â´ð½àÃÍ°ÊÆâ¤Ç¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï ¡ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤â¤Î¤ÎÌîºÚ¡É ¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢É÷É¾Èï³²¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤Ç¤ÏÇÀ²ÈÂ¦¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤òÁê¼ê¤Ë½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢2004Ç¯6·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬ÇÀ²ÈÂ¦¤Ë¼Õºá¤·¤ÆÏÂ²ò¶â1000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯2·î¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ØÀ¸»ºÇÀ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¡Ù¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢2003Ç¯10·î¤ÎºÇ¹âºÛ¿³Íýº¹¤·Ìá¤·È½·è¤ò¼õ¤±¡Ø³ÎÇ§¥ß¥¹¤Ç¤·¤¿¡£½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª·Ï¡Ë¤Ç¤â¡ØÃÏ°èÅª¤Ë¤â¡¢½êÂô¤ÎÊý¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡Ù¤È¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÈÉé¤Î°ä»º¡É ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£