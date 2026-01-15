¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È³«Àß--¼è°·Å¹¸¡º÷¤äÉþÌô¸å¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤âÄó¶¡
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï1·î14Æü¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëOTC¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Î¥ë¥ì¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô(¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë)¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¾û1.5mg¡×¤ÈÆ±°ìÀ®Ê¬¤òÆ±ÎÌÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥ÁOTC°åÌôÉÊ¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¥¿±¤ÎÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÀ¸ò¸å¡¢72»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎÉþÍÑ¤ÇÇ¥¿±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«Àß¤·¤¿Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤äÉþÍÑÁ°¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å´Æ½¤¤ÎÈòÇ¥¤ä¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÎÇä³«»ÏÆü¤Î2·î2Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¼è°·Å¹¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë(Í½Äê)¡£¸½ºßÃÏ¤ä±ØÌ¾¤«¤é¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¤ä¸Ä¼¼¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Å¹ÊÞ¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë½÷À¤¬Â®¤ä¤«¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¼è°·Å¹¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
¤¢¤ï¤»¤Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ë¥Ê¥ë¥Ê¡×¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¡¢¥ë¥Ê¥ë¥Ê¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ÎÉþÌôµÏ¿¤äÉþÌô¸å¤ÎÂÎÄ´³ÎÇ§¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÄó¶¡Í½Äê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Î¥ë¥ì¥Ü¤òÉþÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3½µ´Ö¸å¤ËÇ¥¿±¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÎÄ´³ÎÇ§¤ä¼õ¿ÇÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤âÀ°¤¨¤ë¡£°å»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ÈòÇ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ðÊó¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Ê¥ë¥Ê¥¢¥×¥ê²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
¥Î¥ë¥ì¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
¼è°·Å¹¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
¥ë¥Ê¥ë¥Ê¥¢¥×¥ê²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸