½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë°ãË¡¤ËÇÉ¸¯¤«¡¡¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡¡ÀÐÀî¡¦²Ã²ì»Ô¤ÎË½ÎÏÃÄ¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ä²òÂÎ¸½¾ì¤Ê¤É¤Ë°ãË¡¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤òÇÉ¸¯¤·Æ¯¤«¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Î»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¢»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈ¿¥¤Î55ºÐ¤ÎÃË¤ÎÁÈÄ¹¤È¡¢¾®¾¾»Ô°ÀÄÅÄ®¤Î½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î53ºÐ¤ÎÃË¤ÎÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁÈÄ¹¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤É¤ËÌó100²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ãË¡¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤òÇÉ¸¯¡£
½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¶¡µë¤µ¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤Ë½ÉÇñµÒ¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤µ¤»¤¿Â¾¡¢·úÀß¶ÈÌ³¤ËÇÉ¸¯¤·°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÈÄ¹¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤òÂ³¤±¡¢½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÇÉ¸¯¤Ëµö²Ä¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£