²¬ÌîÍÛ°ì¡¡¿§µ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ëàÈ±·¿£²¤Äá¤òÎÏÀâ¡Ö¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤¬¡¢£±£µÆü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬¤Ë¡¢à¿§µ¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãç¡£²¬Ìî¤Ï¡¢¹¬¤«¤é¡Ö¿§µ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤Ê°Õ¸«¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Ç¤â¤½¤ìÈ±·¿¤È¤«¡Ê¤¬¸¶°ø¡Ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¹¬¤Ë¡Ö¤½¤ó¤ÊÇö¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤ë¤â¡¢²¬Ìî¤Ï¡ÖÁ°È±¤ò¤¤¤Ä¤â¤ÈµÕÊý¸þ¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¿§µ¤½Ð¤ë¤Î¤è¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢È±·¿¤È¿§µ¤¤Î´Ø·¸¤òÇ®ÊÛ¡£¡Ö¶âÈ±¥á¥Ã¥·¥å¤È¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ã¤Æ¿§µ¤¤¬£²Âç½Ð¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î£²¤Ä¤ÎÈ±·¿¤ò¡Ö¿§µ¤¤ò´ÊÃ±¤Ë½Ð¤¹¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ë¹¬¤â¡Ö¥È¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤âÉÛÀî¡Ê¤Ò¤í¤¡Ë¤µ¤ó¤Ï¿§µ¤¤¢¤ë¡×¤È¾¯¤·Ç¼ÆÀ¡£²¬Ìî¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¡ÊÉÛÀî¤Ï¥í¥óÌÓ¤Ç¤â¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö°Â°×¤Ç¤¹¤Í¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ï¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¿§µ¤¤¢¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¤â¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¡£¡Ö¤æ¤Ã¤Æ¤£¤µ¤ó¤Ï¿§µ¤¤¢¤ó¤À¤è¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ï¤¹¤²¤§¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£