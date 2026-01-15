¥·¥Þ¥Î¤Î¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥·¥å¡¼¥º¡ÖGE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡£´ûÂ¸¡ÖGE500¡×¤Ë¤Ï¿·¥«¥é¡¼ÅÐ¾ì
¥·¥Þ¥Î¤Ï1·î15Æü¡¢SPDÂÐ±þ¤Î¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥·¥å¡¼¥º¡ÖGE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢¥·¥Þ¥Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
SHIMANO GE900GTX
GE(Gravity Enduro)¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÃÏ·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥À¥¦¥ó¥Ò¥ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿SPDÂÐ±þ¤Î¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥·¥å¡¼¥º¡£
¡ÖGE900GTX¡×¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥·¥Þ¥Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ËÉ¿åGORE-TEX¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿Á´Å·¸õ·¿¥·¥å¡¼¥º¤Ç¡¢´¨Îä»þ¤ä±«Å·¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÂ¼óÉô¤È¥·¥Þ¥ÎÆÈ¼«¤Î¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤«¤È¥Õ¥©¡¼¥ë¥ÉÉô¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¡¢²÷Å¬À¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤ÏULTREAD GE¥é¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ú¥À¥ê¥ó¥°»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÊâ¹Ô»þ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¡£½ÅÎÌ¤Ï464g(size 43)¡¢¥½¡¼¥ë¹äÀ¤Ï7¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï30,800±ß¡£
´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGE500¡×¤Ë¤â¡¢¥·¥Þ¥Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¿·¤¿¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Î2¿§¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£GE900¤ª¤è¤ÓGE700¤ÈÆ±¤¸TORBAL 2.0¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ÈULTREAD GE¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¡£Í¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤ÄÌµ¤À¤òÈ÷¤¨¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥É¤ËÅ¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÎÌ¤Ï413g(size 43)¡¢¥½¡¼¥ë¹äÀ¤Ï5¡¢²Á³Ê¤Ï15,400±ß¡£
GE500¡¡º¸¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¿·¿§¤Î¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¿·¿§¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó
