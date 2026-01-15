·Ù»¡´±»Ñ¤ÎÃË¤¬¡Ö»æÊ¾ÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¡×¡¡2200Ëü±ßÈï³²¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¡Ê¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡Ë¤¬È¯À¸¡¡¹áÀî
¡¡¹áÀî¸©¤Ç2025Ç¯12·î¡¢¸©Æâ¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤¬2200Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¡Ê¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÃËÀ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬·ÀÌó¤µ¤ì¡¢ÎÁ¶â¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¸©³°¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òËãÌô»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÆ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤ÏÀ©Éþ·Ù»¡´±»Ñ¤ÎÃË¤ÈLINE¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖËãÌô»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤Æ»ñ¶âÀö¾ô¤ò¤·¡¢Êó½·¤òÅÏ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸ýºÂ¤Î¸½¶â¤Î»æÊ¾ÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËË¡Î§´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂáÊá¤ÏÊÝÎ±¤µ¤ì¤ë¡£»æÊ¾ÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½¶â¤ò°Å¹æ»ñ»º¤ËÂØ¤¨¤Æ»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï12·î19Æü¤«¤é24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ç·×2200Ëü±ß¤ò°Å¹æ»ñ»º¤ËÂØ¤¨¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢º¾µ½Èï³²¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©·Ù¤Ï¡Ö·Ù»¡¤¬LINE¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂáÊá¾õ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢ÁÜºº¤Î¤¿¤á¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¹ØÆþ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£