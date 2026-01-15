¡ÔÂç¤¤ÊºÃÀÞ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¸©µÏ¿¡Õ¹âÃÎÇÀ¶È¹â¹»Î¦¾åÉô¡¦»³ËÜÀ»ÌéÁª¼ê¡ØÌÜÉ¸¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¡Ù¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÆÃ½¸¤Ï¹âÃÎ¤Çµ±¤¯¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¥é¥Ã¿Í¡×¡£
º£²ó¤Î¥¥é¥Ã¿Í¤Ï¡¢Î¦¾å¡¦Ä¹µ÷Î¥¤Ç¹âÃÎ¤«¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£
1·î12Æü¡¢INOUEÅìÉô¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè78²ó¹â¿·±ØÅÁ¡£
¹âÃÎÇÀ¶È¹â¹»¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»³ËÜÀ»ÌéÁª¼ê¤Ï5¶è4.3¥¥í¤òÁö¤ê¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¹ñÂÎ¤äÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸©µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹µ÷Î¥¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ð´èÄ¥¤ë¤Û¤ÉµÏ¿¤¬¿¤Ó¤ë¶¥µ»¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¶¥µ»¤À¤È»×¤¦¡×
1·î18Æü¡¢¹Åç¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¹âÃÎÇÀ¶È¹â¹»Î¦¾åÉô¡¦»³ËÜÀ»ÌéÁª¼ê¡£Ä¹µ÷Î¥¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÉô°÷¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
Q.º£¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡©
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤½¤³¤«¤éÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¾õÂÖ¤ÎÊý¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁ°¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹âÃÎ¸©¹áÆî»Ô½Ð¿È¤Î»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤«¤é¥µ¥Ã¥«ー¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¹âÃÎÃæ³Ø¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤È»ýµ×ÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎFW¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë±ØÅÁ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë°Õ³°¤ÈÁö¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¹âÃÎ¸©¤ÎµÏ¿²ñ¤ä±ØÅÁ¤Ë»²²Ã¡£Î¦¾åÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î1500¥áー¥È¥ë¤ä3000¥áー¥È¥ë¤Ç¸©¤ÎÃæ³ØµÏ¿¤Ê¤É¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥Áö¤Ç¤ÎÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£µÏ¿²ñ¤Ç¤½¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤¿¹âÃÎÇÀ¶È¹â¹»Î¦¾åÉôÄ¹µ÷Î¥¤Î·§ËÜÀµÉ§´ÆÆÄ¤Ï―
¢£¹âÃÎÇÀ¶È¹â¹»Î¦¾åÉôÄ¹µ÷Î¥ ·§ËÜÀµÉ§´ÆÆÄ
¡Ö°ìÌÜ¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤³¤ì¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ø¤¬¹â¤¯¤Æ¤Û¤ó¤È¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬´°Á´¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
Ä¹µ÷Î¥Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛ·Á¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬»³ËÜÁª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡Ö¼«Ê¬¤â¹âÃÎÇÀ¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ·§ËÜ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Ä¹µ÷Î¥Áª¼ê¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¸å¡£
2023Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼¯»ùÅç¹ñÂÎ¤Î¾¯Ç¯ÃË»ÒB3000¥áー¥È¥ë¤Ç5°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¹âÃÎ¸©¤Î¾¯Ç¯ÃË»ÒÄ¹µ÷Î¥¤Ç43Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆþ¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¸å¡¢»³ËÜÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»1Ç¯¤Î12·î¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¥¨ー¥¹¤ÎÂ·¤¦1¶è¤Ç47¹»Ãæ¡¢47°Ì¡£ºÇ²¼°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°·ë²Ì¤Ë¡£
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡ÖÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐÎÏÉÕ¤±¤Æ¤³¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤é¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·§ËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤«¤é±ØÅÁ¶¥µ»¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µ÷Î¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ´ÆÆÄ
¡Ö¤³¤ì¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼¡¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ê2Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ¿¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ´ÆÆÄ
¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎý½¬¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ3Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢·§ËÜ´ÆÆÄ¤«¤é¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»³ËÜÁª¼ê¡£¤³¤³¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¡£
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤âÁ´°÷¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Áö¤ê¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ò¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î1Ç¯¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¼«¤é¤ò¹â¤á¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¹Åç¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ç¤Ï1500¥áー¥È¥ë·è¾¡¤Ç¹âÃÎ¸©¤Î¹â¹»¿·µÏ¿¤È¸©¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£»³ËÜÁª¼ê¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤¯¤í¤·¤ªÄÌ¿®¡ÖÂç¿¹µ±ÏÂ¡×Áª¼ê¤ÎµÏ¿¤ò1ÉÃ¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯ÃË»ÒA5000¥áー¥È¥ë¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÆþ¾Þ¤È¸©¤Î¹â¹»µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À3Ç¯À¸¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡£
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡Ö1Ç¯À¸¤Î»þ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»³ËÜÁª¼ê¤Ï1¶è11°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï58¥Áー¥àÃæ28°Ì¤Ë¡£
¢£·§ËÜ´ÆÆÄ
¡Ö½ç°ÌÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Û¤ó¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤¤¤¤¥ìー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
»³ËÜÁª¼ê¤Ï3Ç¯´Ö¡¢³Ø¹»¤ÎÎÀ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Æ²¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÈÕ¸æÈÓ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Éô²°¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»³ËÜÁª¼ê¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ïー
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤ó¤Ç¡×
3Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤È¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤ÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÂç³Ø¤Ç¤âÎ¦¾å¤òÂ³¤±¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï―
¢£»³ËÜÁª¼ê
¡ÖÀ¤³¦¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÏÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»³ËÜÁª¼ê¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÀèÀ¸¤¿¤Á¤ËÁö¤ê¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶»¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£