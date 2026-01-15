TBS NEWS DIG Powered by JNN

½ªÎ»¸å²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï­àËè²ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¿¤Á¤¬ÍÆ»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤ÀÁé¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÒòÓðÊýË¡¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ±¿Æ°¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤­¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò3¤«·î´Ö¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¤äÈ©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤â¤­¤ì¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë°ì¤Ä¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿­á¤È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò»¾¤¨¡¢Âç²ñ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 


Èþ¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­àº£²ó¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¿¤Á¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÀµ·î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤ÉÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹­á¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ä¤Å¤±¤Æ­à¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ª­á¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ­à¿ÍÀ¸¤Ç¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¼å¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÌ¼¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤ª¼ò°û¤ß¤¹¤®¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦¡Ö1½µ´Ö¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤¾¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤«¤é°û¤ó¤Ç¤¿¤ê¤Í¤§¡Ä¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡ª­á¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Ô¤¤¤ò¸Ü¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 


¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­à¸áÇ¯¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¦¥Þ¤¯¤¤¤­¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¥¦¥Þ¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹­á¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ê¤ª¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¼çÉØ¤ÎµÈÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó(36)¤¬µ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û