Æ»ÃÎ»ö¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡ÖÃúÇ«¤Ë¶¨µÄ¤ò¡×¡¡¶üÏ©¤ÎÂçµ¬ÌÏ»ÜÀß¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÃíÊ¸
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¤Ï15Æü¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¹ñÎ©¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÁê¼¡¤°Âçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Î¶üÏ©»Ô¤Ë¤¢¤ë·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤ÎÆüËÜ¥¨¥³¥í¥¸¡¼¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÅÚ¾íÄ´ºº¤Ê¤É¤ò»ë»¡¡£¡ÖÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ë»ÔÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦ÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤¬ÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºöË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±¼Ò¤Ë·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤ÎÍ³²Êª¼Á¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»ë»¡¸å¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÄ´ºº¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³«È¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿¹ÎÓË¡¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÌîÀ¸À¸Êª¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£