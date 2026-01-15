Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¡¢5¥«·î¤Ö¤êµ¢´Ô¡¡2²óÌÜ¤Î±§Ãè´ðÃÏÂÚºß½ª¤¨ÊÆ²¤Ë
¡¡±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¸á¸å¡¢5¥«·îÍ¾¤ê¤Î¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡ËÂÚºß¤ò½ª¤¨¡¢ÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¤ÇÊÆÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²¤ËÃå¿å¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£Æ±Î½¤ÎÈô¹Ô»Î¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¢´ÔÍ½Äê¤ò1¥«·î¤Û¤ÉÁá¤á¤¿¡£
¡¡Ìý°æ¤µ¤ó¤ÎISSÄ¹´üÂÚºß¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¡£ºòÇ¯8·î¤ËÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÈô¹Ô»Î¡¢·×3¿Í¤È¶¦¤ËÊÆ¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢±§Ãè¤Ç¤Î²ÐºÒ°ÂÁ´µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Èô¹Ô»Î¤Î¿©ÎÁ¤ä¼Â¸³µ¡´ï¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ëÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤Ìµ¿ÍÊäµëµ¡¡ÖHTV¡½X¡×¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤ÎÆ±Î½Èô¹Ô»Î1¿Í¤¬°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤òÁÊ¤¨¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á¥³°³èÆ°¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×À¤«¤éÈô¹Ô»Î¤Îµ¢´Ô¤òÁá¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬3Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¤¢¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢25Ç¯¤ÎISS¤ÎÎò»Ë¤Çº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Åö½é¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£