¡¡»³Íü¸©¤ÎÀð»³¡Ê¾åÌî¸¶¡¦Âç·îÎ¾»Ô¡¢1138¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï15Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤ÏÌó235¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËÃ£¤·¡¢½Ð²Ð¤·¤¿¾åÌî¸¶»ÔÂ¦¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢Âç·î»Ô¤Ç¤Ï±ä¾Æ¤¬³ÈÂç¡£¿Í¤ä·úÊª¤ËÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾åÌî¸¶»Ô¤Ï77À¤ÂÓ145¿Í¤Ø¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö°Ê¹ß¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤é¤º¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¡£ÀìÌç²È¤ÏÉ÷¤Ë¤è¤ëÈô¤Ó²Ð¤¬Ä¹´ü²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾»Ô¤Ç¤ÏÀè·î26Æü¤«¤é¹ß¿å¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Âç·î»Ô¤Çº£·î2Æü¤Ë¹ß¿åÎÌ1.0¥ß¥ê¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤ß¡£
¡¡¾åÌî¸¶»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8Æü¸áÁ°¡¢ÅÐ»³Æ»ÃæÊ¢¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¼þÊÕ¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£