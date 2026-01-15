¡ÖµÞ¤Ê²ò»¶¡×¤Ç¹ñÂØ¤¨¤ò·èÃÇ¡ÄÊ¿´äÀ¬¼ù½°±¡µÄ°÷¤¬°¦ÃÎ3¶è¤«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡¦¸ºÀÇÆüËÜ¤¬ÍÊÎ©
¡¡½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡¦¸ºÀÇÆüËÜ¤¬¡¢°¦ÃÎ3¶è¤Ë¸½¿¦µÄ°÷¤òÍÊÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ3¶è¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ê¿´äÀ¬¼ù¤µ¤ó(46)¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î½°±¡ÁªÂçºå8¶è¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤ÆÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆÈ¿È¤Èµ¶¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÎ¥ÅÞ¤·¡¢µîÇ¯10·î¤«¤é½°µÄ±¡¤Î²ñÇÉ¡Ö¸ºÀÇÊÝ¼é¤³¤É¤â¡×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢Âçºå8¶è¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖµÞ¤Ê²ò»¶¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¸ºÀÇÆüËÜ¤Î»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ñÂØ¤¨¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ3¶è¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Î©·û¤Î¸½¿¦¡¦¶áÆ£¾¼°ì¤µ¤ó¡¢¼«Ì±¤Î¿·¿Í¡¦¿åÌîÎÉÉ§¤µ¤ó¡¢°Ý¿·¤Î¿·¿Í¡¦³§Àî²í°ì¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
