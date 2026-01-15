Î¦¾åÃË»Ò100m¡¦U18À¤³¦µÏ¿¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¤¬U20¸¦½¤¹ç½É¤Ë»²²Ã ¡ÖÌ´¤Î9ÉÃÂæ¡×¤ØÄ´À°½çÄ´
Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2025Ç¯¡¢10ÉÃ00¤Î18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¸¦½¤¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡¢9ÉÃÂæ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¡¦À¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¡ÖµîÇ¯¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤ËÆùÎ¥¤ì¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Çº£Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¥±¥¬¤Ê¤¯Îý½¬¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¸¦½¤¹ç½É¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¡¢À¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Î70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â
À¶¿åÁª¼ê¤Ï2025Ç¯7·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢10ÉÃ00¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢9·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¯ÈôÌö¡¢¤³¤È¤·¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤È¾åÈ¾¿È¤ÎÏ¢Æ°°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì´¤Î9ÉÃÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥Êâ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¤òÁ°¸å¤Ë³«¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ê¤äÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¦´¶³Ð¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÇ¯¡Ö¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢9ÉÃÂæ½Ð¤·¤¿¤¤¡×
À¶¿åÁª¼ê¡¢º£Ç¯¤Ï¹â¹»À¸ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶¿åÁª¼ê¡Ö½é·Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È9ÉÃÂæ½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö2026Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¤Þ¤ºÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤ª¤â¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤ÆU20¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±¤¸À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤Î¹ç½É¤Ç»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹À¶¿åÁª¼ê¡£
2026Ç¯¤â¥È¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÎÁö¤ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
