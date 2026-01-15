·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¸«¤»¤¿¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡×¡¡²¦Äç¼£»á¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤â½ËÊ¡¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥ÁÁ´Ê¸¡Û
¡¡º£Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡á£¶£´¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£·ª»³»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡¢»×¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê»×¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸¬µõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÃÎ¼°¤Ë¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤ÎÂè£²²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Á°µð¿Í´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢·ª»³»á¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£°£¶Ç¯¤Ë£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¡¢½éÂå²¦¼Ô¤ËÆ³¤¤¤¿²¦Äç¼£»á¡Ê£¸£µ¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤«¤é¤â½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ª»³»á¤ÏÅìµþ¡¦¾®Ê¿»Ô¤Î½Ð¿È¡£ÁÏ²Á¹â¤«¤éÅìµþ³Ø·ÝÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÇò»æ¤Ë¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿µð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¡Ö¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢£¸£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ£¸£¹Ç¯¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¦¤Ò¤¸ÄË¤Ë²Ã¤¨¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÅÇ¤µ¤¤òÈ¼¤¦¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£¹£°Ç¯¤Ë£²£¹ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼êÏÓ¤Ö¤ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£²ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ç£³Âç²ñ¤Ö¤êÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÆóÅáÎ®¤Ç°éÀ®¤·¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÈÈôÌö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡·ª»³±Ñ¼ù»á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÁÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò»Ï¤á¡¢°Ñ°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¸¶Á°´ÆÆÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¡¢ON¤Ë¡¢²¦¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¸å³Ú±àµå¾ì¤Ë¡¢²¦¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø¹»¤Î»þ¡¢Åö»þ¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¹»¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î»þ¤ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸¶¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¸¶¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤è¤È°ì¸À³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¹Å¼°¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ¥Ð¥Ã¥È¤ÎÂç²¼¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥íÌîµå¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Êý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²¼¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¡ØÌîµå¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤Í¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ì¡Ù¤È¡¢¼Â¤ÏÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î»þ¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡¢½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ð³À´ÆÆÄ¤ËÌîµå¤Î´ðÁÃ¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢Âç³Ø¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤ËÆþ¤ë¤È¤¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¥Æ¥¹¥È¤¬¼õ¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤º¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤ò²õ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤ò²¿¤È¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ËÆüËÜ¥Ï¥àËÜ¼Ò¤Î³§¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¡¢µåÃÄ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÊý¤¬¡¢ËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼Â¤Ïº£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÌîµå¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡¢»×¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÍÇ½¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¤Ø¤Î»×¤¤¤¬£±¿Í£±¿Í¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢Ìîµå¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌîµå¤ÎÅÁÆ»»Õ¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚÊý¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌîµå¤Î¤¿¤á¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¢¡·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë£±£¹£¶£±Ç¯£´·î£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¾®Ê¿»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¶£´ºÐ¡£ÁÏ²Á¹â¤«¤éÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£¸£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ£¸£¹Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡£¤á¤Þ¤¤¤äÅÇ¤µ¤¤òÈ¼¤¦¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£¹£°Ç¯¤Ë£²£¹ºÐ¤Ç°úÂà¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢Çò²ªÂç·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£²Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡£Æ±Ç¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç°éÀ®¤·¤¿¡££²£±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂàÇ¤¤·¡¢Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ½¢Ç¤¡££²£³Ç¯£×£Â£Ã¤ÇÂçÃ«¤é¤òÍÊ¤·¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤êÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¡£¥×¥íÄÌ»»£´£¹£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£·ÂÇÅÀ¡£´ÆÆÄÄÌ»»£±£´£±£°»î¹ç¤Ç£¶£¸£´¾¡£¶£·£²ÇÔ£µ£´Ê¬¤±¡£