¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²ò»¶¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢1·î27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤Ë¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë3²ó¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¯¼£¶õÇò¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£14ÆüÌë7»þÈ¾º¢¡¢¡ÖÄÀÌÛ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö²ò»¶¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë¡ÖÀè¤Û¤ÉÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¤ªÅú¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤ÎÁªµóÀï¡£¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î²ò»¶¡¢ÁíÁªµó¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
·§ËÜ»ÔÅì¶è¤Î¤Ý¤Ý¤Ý¿©Æ²¤ÎµÈÂ¼¶Ç±Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤´ÈÓÃãÏÒ1ÇÕ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Ê¿¶Ñ¤Ë¤¹¤ë¤È150±ß¤«¤é200±ß¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª¼«ÂÎ¤Ï3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤ä·ÜÆù¤Ê¤É¤Î¿©ºà¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤´»þÀ¤¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç²Á³Ê¤ò5²ó²þÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ëÃæ¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö(À¯¼£¤Î)ÀìÌç²È¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ê¥È¥êー(ÎÎ°è)¤Ç´èÄ¥¤ë¡£¸Ä¿Í·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤Î¤ªÅ¹¤¬¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤È¹ÔÀ¯¤¬¤â¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°¤ÁÉ»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¢ÂÀÅÄ¹õ ·½µÈ¤µ¤ó(¢¨µÈ¤ÏÅÚ¤Ë¸ý)¤Ï¡¢¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¡£²ò»¶¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦(¥³¥á)À¯ºö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Á´Á³¡¢²æ¡¹¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÇÀ²È¤È¤·¤Æ¤¿¤À¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡£Èó¾ï¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤·§ËÜÂç³Ø¤Î°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ò»¶¤Ø¤ÎÆ°¤¤ò¡Ö¤â¤ä¤â¤ä²ò»¶¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·§ËÜÂç³Ø¡¦°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø
¡Ö¤Ê¤¼²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤«¤é¸«¤ì¤Ð²¿¤òº¬µò¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Í½»»¤âÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢²ò»¶¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¤â¤ä¤â¤ä²ò»¶¡£¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢19Æü¤ËÁªµó¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ò¼«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£