¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¡¦BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡22Æü³«Ëë¡ÛÅÏÊÕÍ¥Èþ¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ø¡¡¡ÖÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡22¡Á25Æü¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖPG1Âè7²óBBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅÏÊÕÍ¥Èþ¡Ê33¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬15Æü¡¢Âç²ñ¤ÎPRÂâ¤È¶¦¤ËÅìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÏÊÕ¤ÏÁª½Ð½ç°Ì26°Ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£3Ãå°ÊÆâ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ï²áµî2Ç¯¡¢¤¤¤º¤ì¤â1²óÀï¤ÇÃ¦Íî¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï1²óÀï¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê3Ãå°ÊÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È½é¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÇ¯´Ö5V¡£Æôºê¤ÏÌó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤À¤¬¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢BMW¡ÖX1¡¡sDrive18i¡¡M¡¡Sport¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡25Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥ß¥É¥ëµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼ÅÄÎÊÂÀ»á¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¼Äºê°¦¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤ÏÆôºê»Ô½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê24Æü¡Ë¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï75²¯±ß¡£