ÌîÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬15Æü¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¡×¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·§ËÜ¤ÎÀ¯³¦¤Ï¡¢26Ç¯Â³¤¤¤¿Ï¢Î©¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÈÏ¢·È¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·§ËÜ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î´Ø·¸À¡£¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£15Æü¸á¸å3»þº¢¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡£¼¡¤Î½°±¡Áª¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¡Ö¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¦À¾À»°ìÂåÉ½Âå¹Ô
¡ÖÁªµó¡¢ËÁÆ¬²ò»¶¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¿·ÅÞ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Þ¤À¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¡×
¢£¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡¦¾ë²¼¹ºîÂåÉ½
¡Ö¿·ÅÞ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¡Ê¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò¡Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ë¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤ç¤¦¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÊÅÞËÜÉô¤«¤é¡ËÊ¹¤¤¿¤¤¡£¡×
¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡Ä¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦Á°ÀîÚÀ²ñÄ¹
¡ÖÃÏÊý¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê±Æ¶Á¤Ï¡Ë¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÊÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤òÈá´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤º¤Ë¡¢¤½¤ì¡Ê¿·ÅÞ·ëÀ®¡Ë¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢´¬¤ÊÖ¤¹¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
ÃÏÊýÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤·§ËÜÂç³Ø¤Î°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬À¯ºö¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸øÌÀÅÞÉ¼¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁªµóÌÜÅö¤Æ¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÌîÅÞ¤È¤â¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£