¤µ¤¡¡ªÁíÁªµó¡©¡¡·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¡¡À¯¼£³Ø¼Ô¡ÖÁªµó¤Ð¤«¤ê¤ÇÀ¯ºö¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¹â»ÔÁíÍý¤¬23Æü³«²ñ¤Î〝ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü〟¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤µ¤¡¡ªÁíÁªµó¡©¡¡·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¡¡À¯¼£³Ø¼Ô¡ÖÁªµó¤Ð¤«¤ê¤ÇÀ¯ºö¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¼«Ì±ÅÞ·§ËÜ¸©Ï¢ Á°ÀîÚÀ²ñÄ¹¡Ö¸©Ï¢ÁªÂÐËÜÉô¤òº£Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡×
¼«Ì±ÅÞ·§ËÜ¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¡Ê15Æü¡ËÁªµóÂÐºöËÜÉô¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Á°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¾®Áªµó¶è4¤Ä¤ÎµÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Àî²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ëÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¿´µö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏÅêµå¤Ç¤³¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ Á°ÀîÚÀ²ñÄ¹¡ÖÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÁíºÛ¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊÑ²½¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¡×
·Þ¤¨·â¤ÄÌîÅÞ¤Ï――
°ìÊý¤ÎÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢14ÆüÌë¤«¤éÊóÆ»¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÆ°¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÃæ¡¢º£Æü15Æü¤ÎÎ×»þ¸©µÄ²ñ¤Ç¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Î¾ë²¼ÂåÉ½¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÀ¾ÂåÉ½Âå¹Ô¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»þÀÞ¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÆ°¤¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¬º¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î¾ë²¼ÂåÉ½¤Ï¡ÖÅÞ¤«¤é¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤â¤·¡¢¿·ÅÞ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤éÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô ¾ë²¼¹ºîÂåÉ½¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸ò¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î26Ç¯´Ö¤Ï¡£¤À¤«¤é¿·ÅÞ¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤È½àÈ÷¤¬Ã»¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ë¤Î¤«Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÀ¾ÂåÉ½Âå¹Ô¤â¡Ö¿·ÅÞ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤â¤·¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÃÏÊý¤ÏÆ°¤¤Å¤é¤¤¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ À¾À»°ìÂåÉ½Âå¹Ô¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤ÇÍ¿ÅÞÂÐÌîÅÞ¤ÎÂÐ·è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÆ±»Ö¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î©·û¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸øÌÀ¤ÈÌ©¤Ë¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¿·ÅÞ¤òºî¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¡£
»öÁ°¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·§ËÜ¸©Ï¢¤ÎÀ¾ÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¤³¤Î·èÄê¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ À¾À»°ìÂåÉ½Âå¹Ô¡ÖÎ©¤Á°ÌÃÖ¤äº£¤Þ¤Ç¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤¬°ã¤¦¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¡£¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Í¸¢¼Ô¤¬¤É¤¦´ó¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢É÷¤¬°ì½Ö¤Ç¤Ö¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤ÎÁªµó¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ç¥ê¥±ー¥È¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¼èºàÃæ¡¢À¾ÂåÉ½Âå¹Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤â¤·¤â¤·¡¦¡¦¡¦¡Ë
――Áê¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ À¾À»°ìÂåÉ½Âå¹Ô¡Ö¸øÌÀÅÞ·§ËÜ¸©Ï¢¤Î¾ë²¼¸©µÄ¡×
――º£²ó¤Î·ï¤ÎÏÃ¡©Ï¢Íí¤Ï·ë¹½¤È¤ë¤Î¤«¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ À¾À»°ìÂåÉ½Âå¹Ô¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ©¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼êÃµ¤ê¤è¡×
º£²ó¤Î²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡©
À¯¼£³Ø¤¬ÀìÌç¤Î·§ËÜÂç³Ø¡¦°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ò»¶¤ÎÂçµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¯¼£³Ø¤¬ÀìÌç ·§ËÜÂç³Ø °ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤òÌä¤¦²ò»¶¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
°ËÆ£¶µ¼ø¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î²¼¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤äÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï¿Ê¤ó¤À°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
À¯¼£³Ø¤¬ÀìÌç ·§ËÜÂç³Ø °ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¡ÖÂ¿ÅÞ²½¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯ÅÞ¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀ¯ºö¤¬¿Ê¤à¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
·§ËÜÂç³Ø¤Î°ËÆ£¶µ¼ø¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áªµó¤Ð¤«¤ê¤Ë´Ø¿´¤¬¸þ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀ¯ºö¤ÎÎý¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
