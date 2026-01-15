Ï¢Ë®ÁÜºº´±¤¬½±·â¤·¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤ËÈ¯Ë¤¡¢¹³µÄ¥Ç¥âµ¯¤³¤ë¡¡ÊÆ¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç14Æü¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº´±¤¬ÃËÀ¤ËÈ¯Ë¤¤·Éé½ý¤µ¤»¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÁÜºº´±¤ò½±·â¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¤ÏÁÜºº´±¤ÎÈ¯Ë¤¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥âÂâ¤¬½¸·ë¤·¤ÆË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£»ÔÅö¶É¤¬Ê¿ÀÅ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¤Ï1½µ´ÖÁ°¡¢°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤ÎÁÜºº´±¤¬½÷À¤ò¼Í»¦¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡ÊDHS¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È14Æü¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº´±¤¬¡ÖÉ¸Åª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¸òÄÌÄä»ß¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬ÂáÊá¤ËÄñ¹³¤·¡¢Åö¶É¼Ô¤Î1¿Í¤Ë¡ÖË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¡¢µÓ¤ò·â¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Î¤Ê¤¤Éé½ý¤òÉé¤¤¡¢¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¹³µÄ¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤¬¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë½¸·ë¤·¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£¸å¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤ÎºÅÎÞ¥¬¥¹ÃÆ¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢Á®¸÷¼êÜØÃÆ¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¤·¤å¤ê¤å¤¦¤À¤ó¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£Åö¶É¤Ï¿Í¡¹¤Ë¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¡×¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¥é½ðÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·Â¨»þ¤ÎÂàµî¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ãË¡¤Ê½¸²ñ¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢ICE¤ÎÁÜºº´±¤Ë¤è¤ë½»Ì±¤Î¥ì¥Í¡¦¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¼Í»¦»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¤Þ¤À¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£¼Í»¦»ö·ï¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¹³µÄ³èÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº´±¤ÎÁý°÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤«¤Í¤Æ¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤¿¡£
14Æü¤Î»ö°Æ¤Ï¸á¸å6»þ50Ê¬Á°¸å¤ËÈ¯À¸¤·¡¢DHS¤Ë¤è¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤ËÉÔË¡ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿ÍÃËÀ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¼Ö¤Ç¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¡¢Ãó¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢ÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤ÈDHS¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÏ¢Ë®ÁÜºº´±¤¬ÅÌÊâ¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÂáÊá¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄñ¹³¤·¡¢ÁÜºº´±¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¤»Ï¤á¤¿¡×¤ÈDHS¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
DHS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤ÎºÇÃæ¡¢¶á¤¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é2¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¡¢Àã¤«¤¥¹¥³¥Ã¥×¤È¤Û¤¦¤¤ÎÊÁ¤ÇÁÜºº´±¤ò½±·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¡¢½±·â¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÁÜºº´±¤Ï¡ÖËÉ¸æ¼Í·â¡×¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎµÓ¤ò·â¤Ã¤¿¤ÈDHS¤ÏÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å3¿Í¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÆâ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀÆâÍÆ¤Ï¸¡¾Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
DHS¤Ï3¿Í¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ÖÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÏ¢Ë®ÁÜºº´±¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÆâ¤Ë¿¯Æþ¡£Åö³º¤Î¿ÍÊª¤òÏ¢¤ì½Ð¤·µßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
DHS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åµ¤ÎÁÜºº´±¤ÈºÇ½é¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶¦¤ËÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Î©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿Â¾¤Î2¿Í¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¹´Â«¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£