¼õ¸³À¸ÁÀ¤¦ÃÔ´Á¤òËÉ¤²¡¡³ÆÃÏ¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡SNS¤Ë°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤â¡¡¡ÖÃÔ´ÁËÐÌÇ¡×ÁÊ¤¨¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡¡ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¡¡¡È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡É¤ÇÍÞ»ß¤â
º£½µËö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡£·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼õ¸³À¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤â¡ÈÃÔ´Á¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ç¡¼¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÂÐºö¤¬µÞ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Öº£¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃÔ´Á¤Ï½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡£¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤«¤éJR»³¼êÀþ¤Ç±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃÔ´ÁËÐÌÇ¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÅìµþÅÔ¤¬»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¡¢±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éSNS¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤¢¤ª¤ë½ñ¤¹þ¤ß¡£
¡Ö¤¤ç¤¦ÃÔ´Á¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ç¡¼¤ä¤ó¡×
¡Ö¼õ¸³À¸ÃÔ´Á¥Õ¥¡¥¤¥È¡×
¡Ö»î¸³¤ËÃÙ¹ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼õ¸³À¸¤Î¿´Íý¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¤ËÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ËÊÖ¿®¤·¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿¤ê¡¢ºï½üÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÃÔ´Á¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤ËÈï³²¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ÅìµþÅÔ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16ºÐ¤«¤é69ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤Î¤¦¤Á¡¢¡ØÃÔ´Á¤ËÁø¤Ã¤¿·Ð¸³¡Ù¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï54%¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÃÔ´Á¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ø²æËý¤·¤¿¡Ù¡Ø²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï37.9%¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À
¡Ö¡ÊÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¡Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤ª¿¬¤é¤Ø¤ó¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¹¤°¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Âç³ØÀ¸
¡Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¨ÊÄ¤¸¤¿¤ê¤È¤«¡£ÃË¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×
Ì±´Ö¤Ç¤ÏÃÔ´Á¤ò¡ÈÍÞ»ß¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃÔ´ÁÍÞ»ß³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¡¡¾¾±ÊÌïÀ¸ ÂåÉ½Íý»ö
¡Ö¿§¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤â¡ØÃÔ´Á¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡Ù¡Ø»äÃ£¤Ïµã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡£¥«¥Ð¥ó¤Î»ý¤Á¼ê¤Ê¤É¤ËÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¸¤ò¸«¤ÆÈÈ¹Ô¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ØÃÔ´ÁÍÞ»ß³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î¾¾±ÊÂåÉ½¡£ËèÇ¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊç¤ê¡¢10Ç¯´Ö¤Ç3Ëü¸Ä¶á¤¯¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃÔ´ÁÍÞ»ß³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¡¡¾¾±ÊÌïÀ¸ ÂåÉ½Íý»ö
¡Ö¤³¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤«¤éÃÔ´Á¤ËÁø¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Ë½÷¤Î¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤³¤³¿ôÆü¤Ï¡¢1Æü100·ï¶á¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤â´õË¾¼Ô¤Ë¥Ð¥Ã¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃÔ´ÁÍÞ»ß³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¡¡¾¾±ÊÌïÀ¸ ÂåÉ½Íý»ö
¡ÖÈï³²¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¨¤óºáÈï³²¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×