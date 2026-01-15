²ð¸î¿¦°÷¤Î6³ä¤¬ÄÂ¾å¤²¤Ë´üÂÔ¡¢´õË¾³Û¤Ï¡Ö·î5Ëü±ß°Ê¾å¡×¤¬ºÇÂ¿ - ¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥ºÄ´ºº
¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ð¸î¿¦¸þ¤±µá¿Í¡¦Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë²ð¸î¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡¢2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿²ð¸î¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²»Ù±çºö¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ð¸î¿¦°÷¤Î61.0%¤¬´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢»Ù±ç¤¬¸½¾ì¤Ë½½Ê¬¹Ô¤ÅÏ¤ë¤«ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â°ìÄê¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë²ð¸î¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²ð¸î¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯½¾»ö¼Ô474¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯12·î2Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡ûÄÂ¾å¤²»Ù±ç¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¶â³Û¤Ë¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â
À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ç¡¢²ð¸î½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë·î³Û1Ëü±ßÁêÅö¤ÎÄÂ¾å¤²»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï²ð¸î¿¦°÷1¿ÍÅö¤¿¤êºÇÂç¤Ç·î³ÛÌó1.9Ëü±ßÁêÅö¤Î½è¶ø²þÁ±¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÄÂ¾å¤²»Ù±çºö¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿²ð¸î¿¦°÷¤Ï¹ç·×61.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤â25.3%¤¢¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑ»Ù±çºö¤Ë¤è¤ë²ð¸î¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÅÙ
Á°½Ò¤Î·î³Û1Ëü±ßÁêÅö¡ÊÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤êºÇÂç¤Ç·î³ÛÌó1.9Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤È¤¤¤¦½è¶ø²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â´üÂÔ¤¹¤ë·î³Û¤Î°ú¤¾å¤²³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö5Ëü±ß°Ê¾å¡×¤¬34.2%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±çºö¤ÈÆ±¿å½à¤Î°ú¤¾å¤²³Û¤ò´õË¾¤¹¤ë²óÅú¤â33.2%¤Ë¾å¤ê¡¢²óÅú¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÂ¾å¤²¼Â»Ü»þ¤ËºÇÄã¸Â´üÂÔ¤¹¤ë·î³ÛµëÍ¿¤Î°ú¤¾å¤²³Û
ÄÂ¾å¤²¤Ø¤Î´üÂÔÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¡×¤ä¡Ö¼ã¼ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬µó¤¬¤ë°ìÊý¡¢»Å»öÆâÍÆ¤äÀÕÇ¤¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤ÄÂ¶â¿å½à¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¡¢¡Ö»Ù±ç¤¬¸½¾ì¿¦°÷¤Þ¤Ç³Î¼Â¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ä²á½ÅÏ«Æ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÄÂ¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Í°÷¤ÎÁý°÷¤äÇÛÃÖ¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡×¤¬70.9%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆ¯¤Êý¤Î½ÀÆðÀ¤Î¸þ¾å¡×¤¬50.8%¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äÊ·°Ïµ¤¤Î²þÁ±¡×¤¬38.0%¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
ÄÂ¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
ÄÂ¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î½¢¶È·ÑÂ³°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä¹â¤Þ¤ë¡×¤Î¹ç·×¤¬71.3%¤ËÃ£¤·¤¿¡£
ÄÂ¾å¤²¼Â»Ü¸å¤Î½¢¶È·ÑÂ³°Õ¸þ¤ÎÊÑ²½
°ìÊý¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¿å½à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Îº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¡×¤¬50.6%¤ÈÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²ð¸î¿¦°÷¤È¤·¤ÆÊÌ¤Î¿¦¾ì¤ØÅ¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¡×¡ÖÂ¾¶È³¦¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¡×¤¬¹ç·×36.9%¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÄê¿ô¤¬¸½¿¦¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÂ¾å¤²¤¬´üÂÔ¿å½à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î½¢¶È·ÑÂ³°Õ¸þ
Æ±¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ÐºÑ»Ù±çºö¤ò¸½¾ì¤Î¿ÍºàÄêÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Í°÷³ÎÊÝ¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¡¢²ð¸î¿¦°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÁí¹çÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑ»Ù±çºö¤Ë¤è¤ë²ð¸î¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÅÙ
ÄÂ¾å¤²¼Â»Ü»þ¤ËºÇÄã¸Â´üÂÔ¤¹¤ë·î³ÛµëÍ¿¤Î°ú¤¾å¤²³Û
ÄÂ¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
ÄÂ¾å¤²¼Â»Ü¸å¤Î½¢¶È·ÑÂ³°Õ¸þ¤ÎÊÑ²½
ÄÂ¾å¤²¤¬´üÂÔ¿å½à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î½¢¶È·ÑÂ³°Õ¸þ
