¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢°ìÀ¸·ò¹¯¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©¡×¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ò°û¤ß¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¼ò¹¥¤¤ÎÌ£Êý¤Î¡Ö´ÎÂ¡¡×µßºÑËÜ¡Ø¤ª¼ò¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°û¤á¤ë¡Ö100Ç¯´ÎÂ¡¡×¤Ë¤Ê¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù(Ãø¼Ô:ÍÕÀÐ¤«¤ª¤ê¡¡´Æ½¤:ÀõÉô¿°ì¡¿¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤éŽ¢°û¤ó¤¸¤ã¥À¥áŽ£¤È¤¤¤¦¶³¦Àþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡û¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤éŽ¢°û¤ó¤¸¤ã¥À¥áŽ£¤È¤¤¤¦¶³¦Àþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¢¨ËÜÊ¸¤Ï¡¢¼ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡§ÍÕÀÐ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡¢´ÎÂ¡ÀìÌç°å¡§ÀõÉô¿°ì¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ·Á¼°
ÍÕÀÐ¤µ¤ó(°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬): ÀèÀ¸¡¢¼ò¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤«¤éŽ¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤È¤¤¤¦¶³¦Àþ¤Ï¤¢¤ë¤Î?Ž£¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÃÍ¤äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤ÇÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
ÀõÉô¤µ¤ó(°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬): ·ì±Õ¸¡ºº¤Î¿ôÃÍ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ø¼ò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÄøÅÙ¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ÎÀþ°Ý²½¤ä»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¡¢À¸³è½¬´·Á´ÂÎ¤È¤Î´Ø·¸¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ë¿Ç¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â²¿¤«¤·¤é¤ÎÌÜ°Â¤¬¤¢¤ë¤ÈÃí°Õ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÀõÉô: ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ALT¤Î¿ôÃÍ¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñ¤¬´ÎÂ¡ÉÂ¹îÉþ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¸À¤·¤¿Ž¢ÆàÎÉÀë¸ÀŽ£¤Ç¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ÎºÙË¦¤¬²õ¤ì¤¿ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëALT(GPT)¤¬3¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ¤¢¤ì?ALT(GPT)¤Î´ð½àÃÍ¤Ã¤Æ5¡Á40¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±?
ÀõÉô: ´ð½àÃÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢30¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤¿ÃÊ³¬¤«¤é»éËÃ´Î¤ä´ÎÂ¡¤ÎÀþ°Ý²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ÉÎã¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤ËÈæ¤Ù¡¢»éËÃ´Î¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÚÅÙ¤Î¾å¾º¤Ç¤âÉÂµ¤¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ALT(GPT)30¤òÁá´ü¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ALT(GPT)30»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¥´¥í¥´¥í¤¤¤½¤¦(´À)¡£¤¿¤ÀŽ¢¤¹¤°¤Ë¶Ø¼òŽ£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ž¢¤½¤í¤½¤íÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž£Ž¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž£¤È¤¤¤¦²«¿§¿®¹æ¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀõÉô: ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥á¥¿¥Ü¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤Ç»éËÃ´Î¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ë°û¼ò¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢´ÎÂ¡¤ÏŽ¢Æó½Å¤ÎÉéÃ´Ž£¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ¥á¥¿¥Ü¤Ç´û¤Ë´ÎÂ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆâÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë»éËÃ¤òÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤ª¼ò¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ê¤ã´ÎÂ¡¤Ë¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ï¡£
ÀõÉô: ²Ã¤¨¤Æ¥á¥¿¥Ü¤ËÈ¼¤¦¹â·ìÅü¤ä¹â·ì°µ¤â¡¢´ÎÂ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¡´ï¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢Ï·²½¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ÆËýÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤È¥á¥¿¥Ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´ÎÂ¡ÉÂ¤Î¿Ê¹Ô¤¬Áá¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ¥á¥¿¥Ü¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤Ï¡¢·ò¿Ç¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¼þ°Ï·Â¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¿¤·¤«ÃËÀ¤Ç85cm°Ê¾å¡¢½÷À¤Ç90cm°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£
ÀõÉô: ¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë·ì°µŽ¥·ìÅüŽ¥»é¼Á¤Î3¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢2¤Ä°Ê¾å¤¬´ð½àÃÍ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈŽ¢¥á¥¿¥ÜŽ£¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¶Ø¼ò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¶³¦Àþ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢ALT(GPT)¤Î¿ôÃÍ¤È¥á¥¿¥Ü¤Î2¤Ä¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ALT(GPT)¡¢¥á¥¿¥Ü¤È¤â¤ËŽ¢¼«³Ð¾É¾õ¤â¤Ê¤¤¤·Âç¾æÉ×Ž£¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀõÉô: ¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ°û¤ßÂ³¤±¤ë¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ë½ÅÆÆ¤Ê¼À´µ¤òÊú¤¨¡¢¤¤¤º¤ì¶Ø¼ò¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤¢¤È¡¢°å»Õ¤äÊÝ·ò»Õ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤â2¤Ä¤Ç¤â¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ôÃÍ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ¤¸¤Ä¤ÏÉ×¤âÊÝ·ò»Õ¤«¤éŽ¢¤â¤Ã¤È±¿Æ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž£¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥¿¥Ü¤¬²ò¾Ã¤·¡¢´ÎÂ¡¤ÈÃæÀ»éËÃ¤Î¿ôÃÍ¤¬·àÅª¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤âŽ¢¤³¤ì¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×Ž£¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÉô: ¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ž¢°û¤á¤ë¡¢°û¤á¤Ê¤¤Ž£¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢°û¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÕÀÐ: ¿ôÃÍ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤«¤éOK¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£°å»Õ¤«¤éŽ¢°û¤ó¤¸¤ã¥À¥áŽ£¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ôÃÍ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤Þ¤È¤á
ÃÇ¼ò¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ALT(GPT)¤Î¿ôÃÍ¤È¥á¥¿¥Ü¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï»éËÃ´Î¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ALT(GPT)¤¬30¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡£°ìÅÙ¡¢¼õ¿Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤
『お酒がいつまでも飲める「100年肝臓」になる秘訣を教えてください!』(著者:岩瀬かおり　監修:栗原毅/主婦と生活社)
¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢°ìÀ¸·ò¹¯¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©¡×¤òÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²þ¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»×°Æ¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö100Ç¯´ÎÂ¡¡×¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö´ÎÂ¡¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ·×²è¡×¡£100Ç¯¸½Ìò¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ò°û¤ß¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¼ò¹¥¤¤ÎÌ£Êý¤Î¡Ö´ÎÂ¡¡×µßºÑËÜ¡£ÆÉ¤ó¤Ç¡¢º£Ìë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤â¤¦°ìÇÕ¡ª
¡û¤Þ¤È¤á
ÃÇ¼ò¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ALT(GPT)¤Î¿ôÃÍ¤È¥á¥¿¥Ü¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï»éËÃ´Î¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ALT(GPT)¤¬30¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡£°ìÅÙ¡¢¼õ¿Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤
