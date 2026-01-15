¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ëŽ¢¥¢¥àー¥ëŽ¥¥Ç¥åŽ¥¥·¥ç¥³¥é2026Ž£ ¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤«¤é½é»²Àï¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊŽ¥´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¿·ºî¤ò¾Ò²ð ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä
Ìó150¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¡£ËèÇ¯¡¢Âç¹ÔÎó¤¬½ÐÍè¤ë¥¢¥àー¥ë¾ïÏ¢ÁÈ¡¦¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤Î¿·ºî¥·¥ç¥³¥é¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ëŽ¢¥¢¥àー¥ëŽ¥¥Ç¥åŽ¥¥·¥ç¥³¥é2026Ž£ ¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤«¤é½é»²Àï¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊŽ¥´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¿·ºî¤ò¾Ò²ð ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä
ÆüËÜ¿Í¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Ç¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«5¤«·î¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ËÆ£¥·¥§¥Õ¤Î¡ÖL'ARCHESTE¡×¤¬º£Ç¯¤â»²Àï¡£
¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¤ï¤º¤«1¥ß¥ê¤Î¸ü¤µ¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡ÈÀ¸¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¡É¤Ï¡¢³°¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥È¥í¤Ã¤È¤·¤¿´ñÀ×¤Î¤¯¤Á¤É¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊL'ARCHESTE¤Îº£Ç¯¤Î¿·ºî¤Ï¡Ä
¡Ö¡Ø¾å³Ñ¤ß¤«¤ó¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¥ß¥«¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥åー¥·ー¤µ¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥«¥óËÜÍè¤ÎÎÉ¤µ¤¬À¨¤¯°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¡ØÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡ªL'ARCHESTE¤Ç¤·¤«³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
CLUB HARIE¡ß¥³¥á¥ÀàÝàê¤Î¡È¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥³¥é¡É
¤³¤Á¤é¤â¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¾å°Ì¤¬Äê°ÌÃÖ¡£ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»³ËÜ¥·¥§¥Õ¤Î¡ÖCLUB HARIE¡×¡£CLUB HARIE¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ðー¥à¥¯ー¤Ø¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÇ»¸ü¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ðー¥à¡×¤¬ÄêÈÖ¿Íµ¤¡£µîÇ¯¤Ï¥¢¥àー¥ë¤Î1¤«·î´Ö¤Ç¡¢Ìó2Ëü¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤½¤¦¡£
CLUB HARIE¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¿·ºî¤ò¥¢¥àー¥ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡Ä
¡ÊCLUB HARIE »³ËÜÎ´É×¥·¥§¥Õ¡Ë
¡Ö¤³¤È¤·¤Ï¥³¥á¥ÀàÝàê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡£¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡£àÝàê¤Î¶ì¤ß¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥³ー¥ÒーµíÆý¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ç¤â¥³ー¥Òー¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥³¥á¥À¤Î¥³ー¥Òー¤òÀ¸ÃÏ¤ä¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥³¥é¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Åì³¤3¸©¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡É
À¤³¦Åª¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦ÄÔ¸ý¥·¥§¥Õ¤¬¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¡ÖH CHOCOLATE WORLD¡×¤«¤é¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¡ÈÌ¾¸Å²°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹2026¡É¡£
´ôÉì¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ä°¦ÃÎ¸©»º¤Î¤Ö¤É¤¦¡¢»°½Å¸©»º¤Î¥Þ¥¤¥äー¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÊH CHOCOLATE WORLD ÄÔ¸ýÇî·¼¥·¥§¥Õ¡Ë
¡ÖÅì³¤3¸©¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÇã¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
ÄÔ¸ý¥·¥§¥Õ¤Î¼«¿®ºî¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëŽ¢Toshi YoroizukaŽ£Ž¢es koyamaŽ£¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥àー¥ë¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¡×¤Î³»ÄÍ¥·¥§¥Õ¤Ë¡¢¡Öes koyama¡×¤Î¾®»³¥·¥§¥Õ¡£
ÆîÊÆ¡¦¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Ë¥«¥«¥ª¤Î¼«¼ÒÇÀ±à¤ò¤â¤Ä¡ÖToshi Yoroizuka¡×¡£¤³¤È¤·¤Î¿·ºî¤Ï¡¢À¸¥Á¥ç¥³¡£¥Á¥§¥êー¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¡£ºÇ²¼ÁØ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥¯¥é¥ó¥Á¤Ç¥¦¥¨¥Ïー¥¹´¶¤ò½Ð¤·¤¿¡¢³»ÄÍ¥·¥§¥Õ¤Î¸¶ÅÀ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ñ¥Õ¥§¤ò¡¢À¸¥Á¥ç¥³¤ÇºÆ¸½¤·¤¿ìÔÂô¥·¥ç¥³¥é¡£
°ìÊý¡¢¡Öes koyama¡×¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤Û¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥ì¡£ÆÃÀ½¤Îçõ¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤ÈÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ä¶¿Íµ¤Å¹Ž¢MORI YOSHIDAŽ£¤¬½é»²Àï¡ª
Çä¤ê¾å¤²49²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥·¥§¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢½é»²Àï20¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥·¥§¥Õ¤âÃíÌÜ¤Î½é»²Àï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ä
¡ÊMORI YOSHIDA 𠮷ÅÄ¼é½¨¥·¥§¥Õ¡Ë
¡ÖÌ¾¸Å²°¤ËÍè¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹ ¡×
½é»²Àï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ÔÎó¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¡ÖMORI YOSHIDA¡×¡£ËÜÊª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤òÄÉµá¤·¡¢¹ñÆâ³°¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°ìºòÇ¯¡¢Åìµþ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ï¡¢³«Å¹2»þ´ÖÁ°¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶¿Íµ¤Å¹¡£¤½¤ì¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê𠮷ÅÄ¥·¥§¥Õ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥·¥ç¥³¥é¤¬¡Ä
¡Ê𠮷ÅÄ¥·¥§¥Õ¡Ë
¡Ö´»µÌ·Ï¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤³¤È¤·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÊª¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£¥ì¥â¥ó¤Î½Ä¤ËÈ´¤±¤ë¹á¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¹¤¬¤ê¤È¤«´Ý¤ß¡£ËÍ¤Ï¥·¥ç¥³¥é¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
´»µÌ¤È¥·¥ç¥³¥é¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë𠮷ÅÄ¥·¥§¥ÕÞÕ¿È¤Î¡¢¥¢¥àー¥ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¿·´¶³Ð¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¤³¤Á¤é¤â½éÅÐ¾ì¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÍÎ²Û»Ò¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¡¢½àÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë±óÆ£¥·¥§¥Õ¤¬¡¢½é¥¢¥àー¥ë¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä
¡ÊTaisuke Endo ±óÆ£ÂÙ²ð¥·¥§¥Õ¡Ë
¡Ö¡Ø¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥·¥ç¥³¥é ¥È¥ó¥«¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¡£¿©¤Ù¤ë½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ç¥È¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥ê¥Í¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¢¤ë°ìËç¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹ ¡×
µîÇ¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó1000Ëç¤¬¤ï¤º¤«30Ê¬¤ÇÂ¨´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡ÖÇë¤Î·î¡×¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë
Â³¤¤¤Æ¤Î½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤ÇÊñ¤ó¤ÀÀçÂæ¤ÎÌÃ²Û¡ÖÇë¤Î·î¡×¡£
ÀçÂæ¤äÅìµþ¤Ç¤·¤«Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìç³°ÉÔ½Ð¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¡£¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£